“中国创新样本”何以纳入伦敦商学院教学课程？

伦敦商学院副院长朱利安·布金绍（左）与腾讯高级执行副总裁刘胜义（右）对话

“纵观全球互联网行业发展，从‘复制给中国’（Copy to China）到‘从中国复制’（Copy from China）趋势明显。”近日，一家中国企业的商业研究案例正式进入英国伦敦商学院教学课程，该学院学者柯良鸿接受媒体采访时说。

据悉，腾讯与伦敦商学院日前正式达成合作，双方将在商业思想与实践、人才培养与交流等方面展开探索。过去一年来，柯良鸿及其研究团队对微信这款在全球拥有11亿用户的中国互联网应用展开了实地深度调查，经过双方团队联合打磨，形成了首项合作成果——《腾讯微信的创新与敏捷》商业研究案例。

“开放、合作和共享，已成为数字时代的价值共识。在数字化浪潮席卷全球的今天，中国创新正得到越来越多关注。” 在17日伦敦商学院主办的“2019年中国商业论坛”上，腾讯高级执行副总裁刘胜义从业务、生态、社会三个层面分享了中国互联网企业的创新举措。

为何互联网领域的中国创新会成为眼下欧洲学界研究和学习的案例样本？刘胜义介绍，“中国创造”的背后在于创新驱动。国家战略层面的支持提供了重要基础，移动互联网等科技的发展形成了助推力，而互联网的无国界属性则进一步让微信支付等“中国创造”成为全球可以共享的创造。

对于中国互联网行业的快速发展态势，刘胜义进一步指出，一方面从消费侧来说，中国拥有超过8亿的互联网人口，互联网从社交、娱乐到购物已经渗透到中国民众生活的方方面面，极大地激发了新的应用需求和应用场景创新。另一方面从供给侧而言，互联网技术扮演着助手角色，通过推动各行业的数字化和智能化升级，助力中国传统产业转型，从而释放出更强大的创造力量。

“中国企业将自身的创新经验分享出来，与伦敦商学院顶尖学者及全球精英学子开放共研，势必将为全球商业思想进步，推动数字普惠创新做出贡献。”伦敦商学院副院长朱利安·布金绍认为，研究微信商业案例，并非仅仅因为它代表中国创新。放眼世界，它也代表着全球创新的先进水平，是创新创业人士都该关注和研究的样本。

(责编：李依环、曹昆)