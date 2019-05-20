防青少年手机成瘾 法国立法禁手机进校园

近年来，随着智能设备终端的不断普及，手机、平板电脑等成为法国青少年日常学习、生活中不可或缺的一部分。与此同时，由于缺乏自制力而产生的手机成瘾问题成为法国社会关注的热点。从政府教育部门到社会舆论，都希望能够通过立法等方式，在保证青少年与家长、朋友间必要联系的同时，采取有效措施减少手机、平板电脑等对青少年身心健康造成的负面影响。

根据法国统计机构数据，截至2018年，在1200万法国中小学生中，有86％的人拥有手机，而这一比例在2011年仅为20%。除了滥用手机导致的课堂注意力分散，影响课间体育活动等问题外，手机会对青少年的学习、思维和分析综合能力产生影响，还会使他们更容易接触到暴力、色情等不良信息，这些都是教育界所担心的问题。

法国民调机构对1000余名12岁至17岁青少年所做的调查显示，有89%的孩子认为智能手机是与朋友维持人际关系不可或缺的工具；他们当中的78%至少拥有一个社交网站账户，这些网站已成为法国青少年维持社交生活的最主要的工具。

早在2009年，法国就首次提出禁止中小学生在教室使用手机。2010年，法国修订后的教育法规定，幼儿园、小学、初中在上课时间严禁使用手机。至于课外时间对手机的使用规定则由各学校自行规定。不过，这一校园手机禁令执行的效果不是太理想。法国教育机构工会主席菲利普·图尔尼耶援引民调结果称，30%至40%的学生没有这么做。他们一直在课堂上偷偷使用手机收发短信、拍照，甚至考试的时候用它来收发信息作弊。

现任法国总统马克龙在总统竞选时便把校园禁用手机作为其主要的教育政策之一。2017年9月，法国教育部长让－米歇尔·布朗凯再次重申了校园禁用手机的重要性。这里提到的校园特指初中和初中以下的教育机构。布朗凯在接受法国媒体采访时表示：“这是要求学校遵守法律法规。校长、老师和家长需要共同找到办法，不让我们的学生受到屏幕和手机的干扰。”

2018年7月，法国国民议会表决通过关于禁止幼儿园、小学和初中学生在校园内使用手机的法案，并于同年9月开学时生效，涉及全法5.1万所小学和7100所初中的共计1200万名学生。按照新规，在校小学生和初中生无论是在课堂上还是在课外活动时均不得使用手机，除非出于教学目的，或是残疾儿童的特别需要；高中学校可自愿全部或部分执行此手机禁令。除手机外，新法案还规定禁止使用包括平板电脑和电子手表在内的所有可联网的通信设备。

针对该禁令，布朗凯表示：“我们正在研究相关问题，在实施层面可以采取不同形式。使用者可能有教育目的和紧急情况的需要，但原则上手机应当被限制。”除了维护学校秩序，布朗凯强调手机禁令也传达出了“对家庭有益的公共健康信息”，不仅对孩子有好处，而且提醒家长们不要让孩子长时间接触屏幕，尤其是在孩子7岁之前。布朗凯说：“现在的孩子不再只是在休息时间玩手机，而是随时随地都在智能手机前面。从教育的角度来看，这是一个问题。为了确保规则与法律得到尊重，校园内禁止使用手机。此外，我们需要在校长、老师和家长的合力帮助下，想出一种让学生免于沉溺在智能手机中失去专注力的方法。”

目前，法国已有近一半的初中将这一原则纳入校规，在全校或者部分区域内禁止使用手机。新法令通过后，即便一些学校校规中没有相关措施，也将以法令的规定为主。不过，这项法令也受到一定质疑，因为其中既没有规定实施方法，也没有规定违反法令时可采取的处罚措施。教师工会也持怀疑态度称，不少父母认为没手机接孩子不好联络，而且，搜查学生的书包恐将成为学校员工的新工作，容易引发冲突。（记者 黄昊）

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