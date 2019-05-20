甘肃：将学前教育列入教育精准脱贫攻坚工作

原标题：农村幼儿享有公平有质量的学前教育

记者从甘肃省教育厅日前召开的相关会议上获悉，近几年，该省将学前教育列入教育精准脱贫攻坚工作的重要内容，在教育精准扶贫国家级示范区建设中，又将学前教育纳入其中，实施学前教育“幼有所育”工程，帮助建档立卡贫困家庭幼儿就近接受学前教育，实现了“应需尽入”。

据介绍，近年来，甘肃持续投入学前教育专项资金25.39亿元，在58个集中连片贫困县、17个插花型贫困县共新建、改扩建4821所行政村幼儿园。全省实现了乡镇中心幼儿园、58个集中连片贫困县1500人以上行政村，以及省定23个深度贫困县、17个插花型贫困县、革命老区、民族地区有需求的行政村幼儿园全覆盖，实现了幼儿园数、在园幼儿数、教职工数、学前三年毛入园率、优质示范园数、学前教育经费投入“六个翻番”，构建起了符合贫困地区实际的县、乡、村三级学前教育体系，较好地解决了贫困地区幼儿“无园可入”的难题。

同时，甘肃对全省公办园和普惠性民办园中具有甘肃户籍的在园幼儿，按每人每年1000元标准免除（补助）保教费，对58个集中连片贫困县建档立卡贫困家庭入园幼儿再增加1000元的补助。据统计，2018年，共为全省178.56万人次学前在园幼儿免除（补助）保教费资金9.39亿元，其中建档立卡贫困家庭幼儿27.71万人次。

近年来，该省还通过特岗计划、公建民营、政府购买服务等渠道，补充学前教育师资8291人，通过三区支教、大学生支教，补充学前教育师资6335人，并利用各类培训项目培训幼儿园园长1900人次、教师2.2万人次。

此外，该省先后出台了《甘肃省农村幼儿园基本办园标准》等一揽子文件，并建立起学前教育宣传月、城乡幼儿园结对帮扶、教研巡回指导等制度，进一步规范幼儿园办园行为。幼儿园硬件条件的改善，教师队伍整体素质的增强，使得广大幼儿特别是贫困地区农村幼儿接受到了基本的、有质量的学前教育。（记者 尹晓军）

(责编：曹雯(实习生)、熊旭)