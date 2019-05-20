原标题：我们说“厕所教育”，到底是在教育什么

其实，“厕所革命”一词最早由联合国儿童基金会提出，是指对发展中国家的厕所进行改造的一项举措。

对于学校来说，维护厕所环境也是一大难题。“厕所是一个既公共又私密的空间，老师不能监管学生在厕所里的行为，经常会出现一些学生上完厕所后不冲水，或者在厕所捣乱的行为。”杭州濮家小学德育处副主任陈轶娴说。

杭州西湖（紫萱）小学“厕所革命”的成效是显而易见的，孩子们正在慢慢养成文明如厕的习惯。

记者经过调查发现，杭州许多学校都在进行厕所改造。除了对如厕环境的美化，对学校而言，这也是一场针对学生的公德教育。

孩子们文明如厕的习惯

正在慢慢养成

杭州西湖（紫萱）小学改造后的厕所，不仅赢得了学生的欢迎，更带来了一些意想不到的效果。

“对孩子们来说，学校厕所是个特殊的地方，每天都得使用，会发生很多故事。尤其男生厕所，简直就是‘战场’，他们能在厕所里玩出各种花样。”张冠军说，“有段时间，厕所里的擦手纸用得很快，因为男孩会把纸打湿捏成一团冲着镜子扔，镜面上经常糊满了湿纸团。学生们还说，之前他们还会用手纸当道具，在厕所里‘打仗’。”

但在厕所改造后，学生文明如厕的习惯开始慢慢养成。张校长观察后发现，以前的厕所标语比较传统，诸如“少用一张纸，多添一片绿”、“请节约用水”之类，孩子们见多了无所谓。后来，学校将从学生那里征集来的标语印在厕所门板、水龙头等地方，效果好了很多。

这些标语的确别出心裁，比如冲水按钮处贴了“叮咚，清洁系统已就绪，请双击确认”的标语。最妙的要属镜子上的标语，原来总被“糊一脸”的镜子因此“幸免于难”。学校有个吉祥物叫“西湖亮亮”，原型恰好是一面镜子，贴在厕所镜面上，配文——“照亮你的真、善、美”，孩子们都不好意思再冲镜子扔湿纸团了，连一旁的废纸篓周围也干净了许多。

自从厕所改造后，在厕所打闹的男生少了很多。“现在的厕所那么漂亮，图案很好看，不应该去破坏。”一个三年级男生说。

还有很多学生对厕所改造提出新的意见：“我觉得女生厕所可以放几盆花”，“可以再设计一个运动主题的厕所”，“水龙头应该有冷热水，冬天洗手就冷了”……

对此，张校长很乐于看到，“学生积极参与进来，说明他们有了主人翁意识，设身处地地为学校的美化着想。”

杭州不少学校

也在进行形式不同的“厕所革命”

我们打探了一圈，发现杭州不少学校不约而同地也在进行“厕所革命”。

杭州春芽实验学校一共有8间厕所，学校书记胡旭东经常收到厕所保洁阿姨的投诉，因为学生使用厕所关门时太粗暴，每学期门都要坏几扇。为了改善这一状况，从去年上半年开始，学校将8个厕所分配给4～6年级的8个班，一个班负责管理一间厕所。

“每个班的学生都要自己美化厕所环境，每天派巡导员巡查厕所卫生情况，制止不文明行为。如果分管的厕所在低年级，学生还要耐心教导低年级的弟弟妹妹如何冲厕所，不乱扔纸巾等，教会他们文明如厕。”胡老师说，为了帮助低年级孩子学会使用厕所，高年级的学生还特意用漫画绘制了使用指南，还想了很多有趣的标语。

为了增强学生的积极性，每个月学校会进行厕所星级评比，由值班老师和保洁阿姨共同打分。现在，全校有一半的厕所被评为“五星级厕所”。

和春芽实验学校一样，杭州濮家小学也进行了“厕所革命”。现在学校的厕所里贴着学生们自己设计的标语，同时每个班级还组织了服务小队来监督厕所文明。

“厕所是一个私密空间，是老师无法监管的地带，要在一个私密空间也能坚持礼仪是很难的，需要学生学会自我管理，我们通过服务小队的形式，将厕所的管理权交给孩子，当孩子感觉到信任之后，会自然地承担起文明宣传者的责任，形成公共空间的自我服务意识。”该校的陈轶娴老师说。

通过一年的学生自主管理，两所学校的厕所环境有了很大改善，没有人乱扔纸巾，也很少有人不冲厕所，保洁阿姨的工作轻松了不少。

很多家长不让孩子打扫厕所

认为这是“丢人”的事

虽然许多学校将管理厕所的任务交给了学生，但是钱报记者打听了一圈，发现打扫厕所的工作依然是由保洁员来进行。通常每个学校都给班级划分了公共包干区，将校园卫生分给班级打扫，但是厕所基本上不在包干区的范围内。

杭州某小学的李老师告诉记者，打扫厕所的难度较大，学生平常在家里也没有打扫厕所的经验，如果将厕所交于学生打扫效率不高，而且经常会打扫不干净。

同时，派学生打扫学校的厕所也容易引起家长不满，因为在大多数人的观念里，打扫厕所是一件不光荣的事。

“我曾经想过让孩子们自己打扫厕所，但是仔细一想，在大家的观念里，厕所是个很脏的地方，打扫厕所是不光彩的事。要是让孩子打扫厕所，很容易使他们将打扫厕所和惩罚联系在一起。”杭州九莲小学校长蒋晓说。

她和钱报记者分享了不久前发生的一件事。那天放学后，蒋校长留在学校批改作业，恰好碰见一个外婆来接孙女，她看见孙女在打扫卫生，立马上前阻止。外婆认为孩子还小，打扫卫生这样的累活不能让孩子干，在家她从未让孩子干过任何家务。

“现在的孩子在家里宠惯了，家长很难接受孩子在学校打扫卫生，更何况打扫厕所。”蒋校长无奈地说。

“厕所教育”非常重要

反映一个社会的文明素质

蒋晓认为，“厕所革命”要从转变孩子和家长的观念开始，要让孩子们从内心里接受打扫卫生，接受打扫厕所这件事，让他们感受到劳动是光荣的。

在蒋晓看来，厕所是最能反映一个人、一个社会文明素质的地方，因此基础的教育要从厕所开始。

九莲小学与日本的清水南学校是结对学校，蒋校长因此对日本学校的“厕所教育”有所了解。

“在日本，学生从小学到高中都要轮流打扫厕所，即便是学费昂贵的私立学校，学生也要亲自打扫厕所，甚至要求更严格。”蒋校长说，只有经历过打扫厕所时的辛苦，他们才能理解劳动无贵贱之分，对打扫卫生的人有感恩之心，在使用公共设施时更加珍惜和爱护。

浙江财经大学工商管理学院的王建明教授，曾经在杭州学正小学做过一次“厕所革命”的调研。在他看来，对小学生进行“厕所教育”是非常重要的。

“我曾经接触过一家外企，他们本来计划来某学校谈合作，但是后来因为那所学校的厕所不干净，取消了合作计划。”王教授说，他经常在课上和学生举这个例子。在他看来，“厕所教育”应该从小开始，学生可以通过实际劳动，知道打扫厕所的不容易，体会到保洁工作的辛苦从而杜绝不文明的行为。同时，厕所文明还体现在男女厕所数量的设置、私密性的保护、节约用水以及纸巾的提供等细节方面。

“其实，厕所是反映一个城市文明的重要窗口，是评价一个地区文明程度的重要指标。学校‘厕所革命’的背后，是美丽城市建设的缩影。”王建明说。

(责编：李依环、熊旭)