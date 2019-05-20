让孩子信赖但别依赖（民生观）

高质量的陪伴，是让孩子既能够体会到温情，又能获得自主的学习机会

早上7点半，在哈尔滨熙熙攘攘的人流中，有个11岁的盲童，扎着马尾，手持盲杖，一路敲敲打打小心探路。不远处，妈妈默默陪伴在她身旁。走到路口，妈妈会挡住要转向的车辆，可有人想把路上的自行车挪开时，妈妈却赶紧用手示意“不用”，让孩子自己摸索。有时，女儿碰到障碍找不到路，在原地打转，只隔着三四米的妈妈始终没有出现，“狠心”地看着女儿在磕磕绊绊中辨别方向。终于，孩子走出来了。

不远离，也不靠近，这位一直“隐身”的母亲，小心翼翼地保持着与女儿的距离，既准备着挡住危险，又不轻易伸手让孩子产生依赖。没有放任不管，也没有包管一切，在亲子陪伴这堂人生重要的课程里，隐身妈妈的办法值得家长们深思。

不做缺席的父母。陪伴对孩子的成长很重要。爸爸讲着故事哄入睡，妈妈唱着儿歌教认字，高质量的亲子陪伴会使孩子觉得幸福，觉得自己是被接纳的、有价值的。反之，孩子会觉得是不被重视的。

有孩子写作文说：“我家的植物和我一样一身的病，叶子上有黄斑、缺损，颜色难看。原因是我妈忙起来就忘浇水……后来我发现，我的命运和植物是一样的，她一忙起来，我就被放置、被忽视、被敷衍。”有的父母拿工作忙、压力大当借口，在孩子的成长中躲懒，把孩子甩给老人、丢在补习班。这不好。父母要充分认识到自己对孩子成长担负的责任，全心全意投入爱。

不当包办的爸妈。良好的亲子关系不是让孩子依赖自己而是信赖自己。有一句话说得好，父母应该站在孩子背后。试着让开前路，给孩子尝试的机会和选择的权利，不怕遭遇挫折和困难，可以帮孩子一起去总结经验教训，探讨下一次面对相同情况，怎样做更有效、更省力。这样既能让孩子学到技巧，又能锻炼承受力。

一味大包大揽，就可能会把孩子的人生收窄成一个格局规整的储物架，放进去就拿不出，久而久之孩子会丧失自主选择的能力甚至意识，要么落得难以自立，要么变得灵气不足。

高质量的陪伴，是让孩子既能够体会到温情，又能获得自主的学习机会。隐身妈妈做到了，您呢？

《 人民日报 》（ 2019年05月20日 11 版）

(责编：郝孟佳、熊旭)