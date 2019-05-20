炫青春——2019南通大学艺术学院毕业展演启幕

5月18日晚，一年一度的“炫·青春”艺术学院毕业展演在南通大学钟秀校区盛大启幕。

全国政协委员、南通大学校长施卫东致辞。他指出，在“炫·青春”文化品牌的引领下，南通大学已经培养出了一批深谙艺术理论、热心艺术实践、善于艺术创新的艺术人才，为祖国青年一代的身心健康成长做出了不遗余力的付出，“炫·青春”的兴起、历练与成长过程，也正是通大人践行新时代美育要求、弘扬新时代美育精神的热烈回响。他希望艺术学院能够继续精心塑造“炫·青春”文化品牌，进一步将其渗透到学院发展、教师成长、学生进步的全过程，进一步筑牢艺术人才培养、地方文化塑造、传统文化传承、城市精神凝练和校企互动合作的重要平台，为学校“8050”计划的全力实施、开花结果发挥应有的文化使命与担当。

开幕式上，毕业生们倾情上演了精心准备的文艺节目，助力本次毕业展演嘉年华：余音绕梁的歌曲演唱《四季》、曼妙动情的情景舞蹈《炫·青春》、别开生面的乐队表演《青春舞台》、中西结合的服装走秀《汉芳意韵》、深情嘹亮的男声独唱《等待》、震撼精彩的魔术串烧《奇幻的世界》、空灵婉转的混声演唱《鹿be free》等全面地呈现了毕业生们活力四射、华丽蜕变的积极状态，彰显了同学们热爱艺术、绽放青春的美好情结。

国家艺术基金资助项目《20世纪中国美术南通现象研究展》和江苏艺术基金资助项目《水墨东方——改革开放40周年优秀中国画作品一带一路巡展》在开幕式上正式启动。活动中还新鲜发布了第一届“祈通中西 力求精进”汉字艺术大赛的获奖名单。

开幕式前，校党委书记浦玉忠亲切会见了国内外嘉宾代表。就合作办学、教师互访、学生游学等项目展开讨论与交流。全体国内外嘉宾还参与了全球视野下的艺术教育——2019高等艺术院校校（院）长对话、丝路链接——2019国际大学生艺术作品展开幕式、丝路画语——2019一带一路国际美术作品邀请展开幕式和创意青春市集等特色活动，见证了艺术学院毕业展演的青春色彩。（文/朱沁娟 图/徐培钦）

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