70岁意大利校长筹款教汉语 9年学生人数翻了33倍

今年5月，双语小学学生在汉语水平考试现场。

在意大利南部坎伯利亚大区，有一座城市叫贝内文托（Benevento），市中心有一所私立小学——“双语小学”。校长约瑟夫先生今年70岁，是这所小学的创办者。学校成立至今已有15年，就读的学生人数逐年增加。

自2011年起，这所私立小学开设了汉语课程，学习汉语的学生从最初的几名到如今的250名，就读年级从1年级到5年级。汉语是这所小学的必修课，每位学生需每周上3小时汉语课。最初，学校只有1名非专业汉语教师，如今已有1名意大利本土汉语教学硕士、1名中国老师和1名那不勒斯东方大学孔院派出的汉语教师志愿者。今年5月11日，全校有100名学生参加了汉语水平考试（HSK）。

当我问约瑟夫校长为何始终如一地坚持汉语教学时，他回应说，学校开设了英语课和西班牙语课，但作为教育者应该具有远见，要看到中国的快速发展，所以才让小学生学习汉语。约瑟夫校长希望通过开设汉语课培养学生了解中国的兴趣，因为学生们将来可能会从事与中国相关的工作。此外，开设汉语课既可以让学生感受到文化的多元性，也可以让学生在未来多些发展机会。

2010年夏，约瑟夫随那不勒斯东方大学孔院组织的中学校长团访问中国，中国的高速发展给他留下了深刻影响。从中国回来之后，约瑟夫决定在学校开设汉语课，并自筹经费。期间，他遇到了很多困难，可约瑟夫没有放弃。随着学校汉语教学日渐成体系，加上孔院给予的大力支持，学生们学习汉语的兴趣越来越浓，学习人数也越来越多。如今，几乎全部家长都支持开设汉语课。值得一提的是，参加汉语水平考试（HSK）的学生越来越多，考试人数从最初的3人发展到如今的100人。

约瑟夫的努力受到了大家的认可，产生了很好的社会反响。当地政府和民众对汉语教学以及与汉语相关的文化活动均鼎力支持。今年5月，中国南京几位工笔画家的作品在当地展览，在那不勒斯东方大学孔院的协助下，当地政府免费提供了最好的展馆供画家展示作品，双语小学高年级学生担负起了现场讲解任务。看到这些学生不仅对中国画有所了解，而且还讲得头头是道，在现场参观的民众都称赞双语小学的多语种教育理念，并感概汉语教学为当地吹来了“好风”。（徐海铭）

《 人民日报海外版 》（ 2019年05月17日 第 09 版）

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