原标题：要做教师，先做一个有吸引力的人

“不管你是第一次看还是已经看了很多遍，此刻在这本书里，你可以脱口而出的一个词、一个人物、一个场景是什么？”

“绕远”“走岔道”“桥本武”“跑题”……

这是近日由教育科学出版社和北京云舒写教育科技有限公司联合主办的“恩师的条件——《全世界都想上的课》读书会”现场，北京师范大学郭华教授、高益民教授，北京教育学院吴欣歆教授等名师一起领读了这本书，并与30多位一线教师进行了热烈的交流。

《全世界都想上的课——传奇教师桥本武的奇迹教室》（教育科学出版社）是日本传奇教师桥本武的学生讲述恩师对他和同学们人生影响的一本书。书中介绍了桥本武老师抛弃文部省审定教材，带领学生初中三年精读中勘助的《银汤匙》，缔造了将一所“破落户”私立学校打造为“日本名校”的神话，让他所任教的滩校成为东京大学录取率很高的学校，培养出了著名作家远藤周作、东京大学校长滨田纯一及众多医师等杰出学子。

读书会上，领读人和一线教师们用参与式读书会的方式共读了近3个小时，共同探寻了成为恩师的条件。吴欣歆教授认为，桥本武老师非常巧妙地处理了生活和教育的关系。书中说到的绕远、跑题和走岔道的话题，与我们正在倡导的全学科学习类似，其实是有关学习能力的生长、面对未来解决问题的能力及学生在未来世界的生活状态、生活能力和生活方式的话题。“我们现在所谈的各种素养中最核心的素养是什么？是要具有学习的能力，能够用学习的方式去解决我们面对的问题，去增加人生的资本，为自己的未来赋能。于是在这个教室里的每个孩子都充满了能量，而且这种能量能够让他们自身旋转起来，这才是教育应有的样子。”

景山学校特级教师周群与教师们分享了她关于教师这个职业的一些体悟，“这本书里除了课程理念之外，我最喜欢的是关于人的部分，请各位老师把书翻到第100页，标题是《拥有自己的世界》：‘要做教师，先做一个有吸引力的成年人。活出自己的个性，活出丰富的色彩。’我们自己活出真我，在学生面前才不至于刻板、教条和毫无生趣，而是带着一种对生命的热情去感染他们，让他们去热爱生活。桥本武老师教给我们如何做一个鲜活老师的秘籍全在于此。”

“我愿意再读一遍桥本武老师说的那句话：‘我的余生以及我今后的人生，也会因与某种相遇而如游极乐境，如临莲花座，尽享人间无有的极致幸福。’怎么让前行的路走得更好，每个人有自己的方式，桥本武老师的另一句话，说起来简单，却值得回味：‘无需伪装的人设，内心单纯而专注的人，才是最有力量的那一个，才能走得更远。’”周群说。

作为该书译校，高益民教授围绕跨学科通识教育的优缺点、内在兴趣的激发、把工作当成兴趣等方面，提出了一些引发读者思考的问题，提醒教师们在关注教育的同时，不要忘记教师素养的培养和学习。“像桥本武老师一样，一旦把工作变成了兴趣，就可以不计较时间和花费，乐此不疲，欲罢不能。他是一个迷人的人，又能跟孩子发生一种迷人的碰撞，这样的老师能不给孩子留下深刻印象吗？这次读书会叫‘恩师的条件’，为什么不说‘老师的条件’？我们就是在纪念那些在你的成长发展中起了重要作用的，一想到他，心就有所动的那个人，他应该是什么样的人？这也是开展这次读书会的目的所在。”

5月20日，一个颇有寓意的日子。“恩师的条件——《全世界都想上的课》读书会”视频课在微信公众号“整本书阅读与研讨”上线，力图通过线上线下结合的方式，将教育经典名著传播给更多人，进一步推进语文教师的专业阅读。（本报记者 却咏梅）

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