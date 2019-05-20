原标题：北京大学招收机器人工程本科生

5月18日，北京大学举行2019年校园开放日暨本科招生信息发布会。记者从发布会上获悉，北京大学将在2019级学生中正式启动机器人工程的本科生教育和培养，还将启动“未来领导者”国际本科项目和“北大—港大法学本科双学位”。

据北京大学相关负责人介绍，自2018年起，北大工学院在“北京大学机器人研究中心”的基础上，融合北大控制科学与工程、航空航天和制造工程、力学、材料科学与工程等4个“双一流”学科的实力，联合人工智能、数学、计算机科学与技术、电子科学与技术、心理与认知科学等一流学科的力量，重点筹建“机器人工程”本科专业，将在2019级正式启动该专业的本科生教育和培养。专业课程以培养学生掌握典型机器人动力学与控制、仿生结构设计、智能感知、人机交互、微纳操作等技术开发应用为重点，旨在培养未来面向机器人、智能制造、人工智能等领域的领军人才。

“未来领导者”国际本科项目依托北京大学历史积淀和光华管理学院学科优势，旨在以世界一流水平的全英文本科管理教学项目助力“一带一路”建设，为全球化新时代培养了解中国的国际领导者。该项目将在全球合作院校中选拔最优秀、最具领导潜力的青年人才，在本国完成本科前两年的学习后，再到北京大学“一带一路”书院与北大学子共同开展为期两年的学习和实践。

同时，为更好地服务“一带一路”倡议，贯彻落实《粤港澳大湾区发展规划纲要》中“推动教育合作发展、打造教育和人才高地”战略要求，今年2月，北京大学与香港大学正式签署法学本科双学位项目合作协议，联合开设五年制本科双学位项目，旨在培养通晓内地与香港法律制度的复合型人才。据了解，该项目是北京大学与境外高校合办的首个本科双学位联合培养项目，学生毕业时可同时获得北大和港大两校学位。（记者 焦以璇）

(责编：郝孟佳、熊旭)