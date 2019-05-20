俄罗斯冬宫：每一件展品都是宝藏

冬宫是圣彼得堡市最具代表性的博物馆之一。

我在俄罗斯的留学生涯虽不太长，也不算短。上课、生活、出行、游玩都是我这一年留学生涯中值得记忆的事。我喜欢旅行，喜欢走在街上，喜欢用不同的心情看眼前的人和景。要说在俄罗斯城市中最喜欢的是哪个，我会不假思索地说：“圣彼得堡。”

对我而言，无论走到哪座城市，博物馆都是不能错过的参观之地，因为没有一个地方能比博物馆更集中展现各地的历史、文化等。

冬宫是圣彼得堡市最具代表性的博物馆之一，在世界上享有盛名，内部藏品非常丰富。曾经有人推算，假设要在每一件藏品前驻足观看1分钟，不吃不喝不睡觉也需要5年的时间才可以全部看完。巴洛克式建筑的冬宫有一种古典辉煌的气势，内部金碧辉煌，只是看一眼便觉得奢华之感从四面八方扑面而来，它也见证了圣彼得堡的发展历程。

在我参观冬宫的3个小时里，因没有专业导游引导，我跟随着参观的人流走马观花，有时候甚至会迷路，只能在几个展厅间打转。手拿导览图的我在偌大的冬宫中有些无措，但又觉得庆幸，因为不管走到哪里，看到的都是丰富的展品。我不知道自己看了多少件展品，但我知道，如果下次再来冬宫，还是会有新的发现。去过冬宫的参观者可能都会提到自己觉得难以忘怀的作品，但我认为冬宫内的每一件展品都是宝藏。参观了3个小时，我明显地感觉到眼睛的疲劳，但如果可以再抽出3小时的时间，我还是会选择到冬宫继续参观。

冬宫是吹着海风的冬宫，是沉浸在温柔中的冬宫。

（寄自俄罗斯）

(责编：郝孟佳、熊旭)