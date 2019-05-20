海外学子的博物馆之旅 在西班牙感受艺术的力量

索菲亚王后国家艺术中心

西班牙是一个被艺术包裹的国家，从文艺复兴后期的画家委拉斯凯兹到开启现代艺术大门的戈雅，再到上世纪叱咤风云的毕加索……无数大师从这里走向世界。

西班牙有着热情奔放的民风民俗，弗拉明戈舞和奔牛节让不少游客慕名而来。走在西班牙的城市之中，就像行走在一卷悠长浓重的历史和艺术的画卷之上，连空气中都弥漫着艺术的气息。

在首都马德里，可以一站式体会厚重的古典艺术。其中，最著名的3座博物馆坐落在普拉多大道上，分别为普拉多博物馆、索菲亚王后国家艺术中心、提森·波涅米萨博物馆。

在西班牙的不少博物馆中，会看到同一幅作品的不同版本，有时甚至会看到画中实物也展示在玻璃柜里。

索菲亚王后国家艺术中心的藏品以近现代艺术为主，收藏了包括毕加索、米罗、达利等大师的作品，镇馆之宝是毕加索的《格尔尼卡》。

为了一睹《格尔尼卡》的真颜，我来到索菲亚王后国家艺术中心参观。站在画前，感觉十分震撼。这幅画布满整面墙壁，让人叹为观止。站在陈列《格尔尼卡》的展厅，眼前是扭曲的线条、夸张的体态、黑白灰色的张力，仿佛能听见马匹的嘶鸣、无辜平民的哀嚎，这一切仿佛跨越时空真实地展现在参观者眼前。

亲临现场能看到更多的细节，哭嚎的母亲、被战火吞噬的孩子、手握短剑的战士、剑旁盛开的花朵……整个人霎时间就沉浸于黑、白、灰三色营造出的低沉悲凉的氛围中。

曾经我不明白为什么有人见到《蒙娜丽莎》真迹时流泪，在索菲亚王后国家艺术中心参观的经历，让我忽然理解了那种感受。

这大概就是艺术的力量。

（刘紫雯整理）

(责编：郝孟佳、熊旭)