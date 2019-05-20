俄罗斯特列季亚科夫画廊：体会深厚文化底蕴

特列季亚科夫画廊展出的伊凡·艾瓦佐夫斯基的《彩虹》。

不知不觉，我到俄罗斯留学已进入第七个年头，对俄罗斯地大物博的初印象渐渐变得更加具体，对俄罗斯的深厚文化底蕴有了更深的感受。

俄罗斯的博物馆数量和艺术作品珍藏数量非常可观。给我印象深刻的是莫斯科富商、艺术收藏家帕·米·特列季亚科夫创建的特列季亚科夫画廊。该画廊坐落于莫斯科，收藏了不少19世纪末和20世纪初俄巡回展览画派大师的瑰宝。来自世界各地热爱艺术的人们，常在门口排起长长的队伍。

特列季亚科夫画廊我去过多次，有两幅画给我留下了非常深的印象，一幅是亚历山大·伊万诺夫20年磨一剑的作品《弥赛亚降临》，一幅是伊凡·艾瓦佐夫斯基的《彩虹》。

亚历山大·伊万诺夫创作《弥赛亚降临》期间画了大量草图，其中一些草图也能在特列季亚科夫画廊看到。在这幅画作的创作过程中，伊万诺夫并不单单是讲述宗教故事，还着力于表现人类的本质及其感受。

《彩虹》的作者伊凡·艾瓦佐夫斯基是著名的海洋题材画家， 一生创作了约6000件作品，善于运用丰富的想象和写实的手法描写大海，其海景气魄宏伟而庄严，在俄罗斯风景画中独树一帜。值得一提的是，在色彩方面，《彩虹》的色调更加柔和。

我常见俄罗斯民众在周末或者节假日，一家人到特列季亚科夫画廊欣赏这些传世精品，在这里他们敬畏亚历山大·伊万诺夫为一幅画作的坚持不懈，感动于伊凡·艾瓦佐夫斯基精益求精的创作，感受瓦西里·普基廖夫的作品《不相称的婚姻》中所展现出的对当时社会不公的批判……他们珍爱这些绘画和其他艺术珍品，也将特列季亚科夫画廊视为心灵乐园。

作为留学俄罗斯的中国留学生，我很荣幸能够经常到特列季亚科夫画廊参观，这里不仅仅是俄罗斯艺术的殿堂，更是体会俄罗斯深厚文化底蕴的一扇窗户。

（寄自俄罗斯）

(责编：郝孟佳、熊旭)