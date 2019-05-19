原标题：高校更名不能“穿新衣服唱老戏”

"社会更为关注的是，该校如何在财富管理这个领域，精耕细作，培养出一大批人才。如果只是更名了，最后还是‘穿新衣服唱老戏’，在学科建设、学生培养上没有新追求、新突破，那这样的改名对社会、对学校、对学生有何意义？”

近日，有网友爆料称，山东一高校要申请改名“财富管理大学”，引起部分学生及网友热议。对此，山东工商学院回应称，对高校设置工作国家有明确的规范，名称的确定、更名的条件、申请的程序等都有具体要求，学校将严格按照要求办理。这次更名，是包括广大校友在内的全体山商人共同的梦想。

俗话说，“人靠衣装马靠鞍”，好的校名是靓丽的名片，对外的知名度、美誉度都会随之提高。放眼中国高校，好的高校基本都有一个比较响亮的名字。因此，这些年来一些高校对更名非常热衷，师范院校往“理工”“科技”改，“学院”冲着“大学”改，改名成为一些学校的重点工作，“持之以恒”为之努力。 每个人都有选择自己姓名的权利，学校也一样，有选择和更改自己校名的权利。

一个学校在不同的发展阶段，有不同的发展需求，与时俱进选择一个适当的名字，是学校的权利，无可厚非。同时，国家对高校的更名出台了明确的规定，这也意味着只要符合相关的条件，国家对于高校的更名是尊重和支持的，高校的更名渠道也是畅通的。 但是也应该看到，高校的名字固然重要，但是如今的更名门槛并不低，高校没有必要将众多的精力放在更名上，而将主业抛在一边。

众所周知，大学主要有三大职能，即人才培养、科学研究、服务社会。这是检验一所大学办得好坏的重要标准，如果把这些职能发挥好了，再根据学校发展阶段去推动更名工作，这是顺理成章、水到渠成的。如果置主要职能于不顾，而是寄望更名来提升学校的影响力，无异于缘木求鱼，结果既改不了名，也没有培养好学生，只能两手空空。

具体到山东工商学院申请改名一事，虽说“财富管理大学”有点突兀和扎眼，但只要符合国家的相关规定，符合学校的定位，也不失为一个创新之举，比一大堆“财经”“金融”的校名，更有自己的特色和显示度。但是社会更为关注的是，该校如何在财富管理这个领域，精耕细作，培养出一大批人才。如果只是更名了，最后还是“穿新衣服唱老戏”，继续墨守成规，在学科建设、学生培养上没有新追求、新突破，那这样的改名对社会、对学校、对学生有何意义？

高校更名是水到渠成的事情，到了火候不更名，可能影响学校的发展，但是不到火候就刻意申请更名，同样影响学校的发展。就目前的情况来看，更多的是属于后者。“锅盖揭早了煮不熟饭。”高校应该沉下心来，把自己的内功练好，这才是正道。

(责编：郝孟佳、熊旭)