原标题：美国休斯敦大学华裔教授开发“重组胰岛素”

据美国《世界日报》报道，休斯敦大学华裔教授开发糖尿病用药“重组胰岛素”，可望延长药物疗效，并简化胰岛素生产步骤，进而降低药物成本。这则消息也被刊登在休斯敦大学的校刊新闻头版。

报道中提到，休斯敦大学药物实验和药物信息中心主任阮克和(Ke-He Ruan)所发明的新胰岛素，将有望减少胰岛素使用量从而减少药物开支以解决目前糖尿病药物价格居高不下的问题，这同时也是糖尿病患者最大顾虑之一。阮克和表示，他们发现一种单一多肽链胰岛素似乎可以达到稳定葡萄糖水平，且效果比传统胰岛素wild-type human insulin高三倍，表示这新胰岛素将更长效地控制糖尿病，且可用更简单的方式来生产制造。

阮克和教授提到，利用3D计算机建模技术来确定如何将目前传统胰岛素的二条多肽链连结，变成单一多肽链，并注射入酵母或细菌以生产单一多肽链胰岛素。与传统双链配置相比，新配方单多肽链胰岛素更能保持成分的活性，可以将患者注射胰岛素的间隔时间拉长，意味着使用的量可以减少，且新药物制程比起传统胰岛素更加简化，制造成本将可望降低，患者所需负担成本也跟着下降。

但他强调，目前此药物尚未进行人体试验，还没通过美国食品与药物管理局的测试和批准，目前休斯敦大学正在找寻合作开发伙伴。(记者郭宗岳)

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