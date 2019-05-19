刘强：做个好青年 成为好老师

学“习”有方 坚持初心的思政教师

第十四届大学生年度人物 刘强

刘强，男，汉族，中共党员，东北师范大学政法学院思想政治教育专业2015级公费师范生。现任东北师范大学附属中学思政课教师。

从学好思政到讲好思政，从讲好思政到用好思政，四年来，刘强勤学善用，守正创新。他在全国、全省高校学生讲思政课大赛中均获得一等奖，在多所高校进行巡讲《追逐共产主义的光芒》，带动了3000余名青年学生自学自讲思政课。党的十九大以后，他积极探索“微思政+第二课堂”的新模式，创建青年“学、讲、用”思政微课的交流平台——学“习”社，在大中小学宣讲《强国一代》37场，推送“知行合一”图文129篇，自创爱国主题思政作品《最帅新时代》被团中央收录。

立志修德：学好思政课

刘强从小在农村长大，懂事的他知道家里条件不好，上小学起就帮父亲收废品贴补家用。看着他的刻苦努力，很多老师都给他提供书本，帮他学习。心怀感恩的他在收到东北师范大学公费师范生录取通知书的时候，就下定决心，自己一定要成为一名好老师，尽己之能，回馈社会。一直以来他坚持利用假期时间为一些和自己一样的乡村学子义务辅导功课，获得了“吉林省美德青少年”的荣誉称号。

如果说四年来有什么事情是他每天坚持必做，那就是研读马列经典。每一本著作就像珍宝一样，捧起来就舍不得放下。每一节专业课和讲座，他也都格外珍惜、认真记录。他如饥似渴的武装头脑，同时又在食堂、快递中心做着兼职。

2017年冬，突如其来疾病给他的奋斗敲响了一个警钟，他被确诊为白癜风和急性阑尾炎。三个月的住院治疗，并没有熄灭他的斗志。出院以后的他和时间赛跑，每天做完全部读书笔记才会伴着图书馆闭馆音乐离开。两个学年下来，他不但获得了国家奖学金，而且还整理出了数十本厚厚的读书笔记。

博观约取，厚积薄发。2017年10月，他在吉林省高校学生讲思政课大赛中获得一等奖。同年12月，他以《追逐共产主义的光芒》自讲课程包揽了全国高校学生讲思政课大赛的一等奖、最受学生欢迎奖和最具理论深度奖等多个奖项，很多一线思政教师至今对他印象深刻。从台下到台上，从听讲到主讲，思政课见证着他的成长。

第十四届大学生年度人物 刘强

笃信担当：讲好思政课

“青年兴则国兴，青年强则国强。”观看党的十九报告直播时，总书记的这句话引发了刘强的思考。作为青年党员，刘强从未如此热血沸腾，他觉得自己应该而且能够付诸行动。

“能不能让大学生自己去讲思政课？”带着这样的问题，他查阅了大量的文献资料，并尝试创建了大学生宣讲思政课的平台——学“习”社。满怀热情的他却遇到了前所未有的“难题”。很多“社员”们甚至自身都觉得自己讲的思政课没意思，现场的听众寥寥更是对自信心的重大打击。作为社长的刘强并没有沮丧，多方探讨和虚心请教后，他调整了宣讲的方式，以讲带学，边学边讲。无数个朗朗读书的清晨，都有他和社员们的身影。

日复一日的坚持换来了肯定，渐渐的不断有人加入队伍，来听课的学生也由原来的零星几人到现在的几十人几百人。他用他的真诚和执着让不可能变成可能，他经常说：“梦想注定是孤独的旅行，强者遇难则强”。在《青年学“习”筑梦》第二课堂上，他讲解的《强国一代有我在》，让近百名大学生感受到了思政课的独特魅力。“学“习”社也已经发展为拥有900多名固定听众的实体性课堂。

除了在东师校园内宣讲思政课，他还先后赴吉林省大中小学宣讲了《强国一代》共计37场，制作“知行合一”图文系列推送129篇，影响带动了全校、全省的在校青年大学生近万人投入研学思政、自学自讲的队伍中。同年，他入选吉林省教育厅思政课巡讲团，为省内五所高校3000余名青年学生讲授了他的获奖课程《追光者》，点燃了青年大学生“学习新思想、建功新时代”的热情。

为人师表：用好思政课

“勤奋创新，为人师表”是东北师范大学的校训，更是鞭策刘强成为“四有好老师”的精神动力。作为一名公费师范生，他一直铭记自己的思政初心，坚守自己的为师理想。

初心和理想，让他充满了奋斗的力量。从担任四大校级学生组织的学生干部到参加校运动会5000米长跑；从校十佳共同成长小组到数十场的活动与比赛；从勤工助学服务之星到教师技能大赛特等奖；……他用奋斗一步步稳扎稳打地走向为师者的美丽远方。2018年年末，他签约了全国排名第八的东北师范大学附属中学，成为了该校最年轻的思政课教师，也开启了他新一轮的梦想挑战。

2019年3月25日的一个上午，在东师附中集体学习总书记思政课教师座谈会重要讲话时，刘强代表新教师发言表示：要努力做思政好老师，理直气壮地上好每一节思政课，带动青年学生一起锻造成为“有理想、有本领、有担当”的“强国一代”。看着其他老师认可的目光，他觉得自己被点燃了！

学好思政课、讲好思政课、用好思政课，是刘强坚守的思政初心。做个好学生、做个好青年、做个好老师，是刘强追求的思政人生。

(责编：郝孟佳、熊旭)