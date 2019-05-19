原标题：4名大学生路边发现一个“怪石头” 竟然是“恐龙蛋”

路边捡怪石 原是“恐龙蛋”

恐龙蛋化石目前藏于萍乡博物馆

大学生发现含有6枚“石蛋”的化石

江西工业工程职业技术学院的4名大一学生，在离学校不远的山间小路边发现了一块含有6枚“石蛋”的石块。随后他们将线索告知萍乡博物馆，并于第二天上午，带领博物馆专业人员前往现场查看。专家现场鉴定发现这6枚“石蛋”为恐龙蛋化石，并在现场再次发现了另外两枚恐龙蛋化石。

目前，被发现的恐龙蛋化石均藏于萍乡博物馆。博物馆工作人员介绍，可以确定这些化石是白垩纪晚期的恐龙蛋化石，属种还未确定。若能确定这些恐龙蛋化石具有代表性或者特殊性，未来有可能会展出与民众见面。

山林里游玩

捡含6枚恐龙蛋的化石

5月11日傍晚，位于江西萍乡的江西工业工程职业技术学院机械工程学院的4名大一学生黄诚浩、余林鹏、蓝金鑫、章钢洁相约去学校附近的山林里游玩。

“刚转了半个小时左右，我们就在林子的小路边发现了一块红褐色的‘怪石头’，挺大的。一开始引起我注意是因为感觉石头形状奇怪，仔细一看上面有6个圆圆的像蛋一样的凸起。”昨天上午，第一个发现“石蛋”的黄诚浩告诉北京青年报记者。

当时蓝金鑫指出，露出半圆形状的石头上面有不少破损的片状物，有点像蛋壳。这让黄诚浩突然想起来刚入学的时候老师曾提到，萍乡发现过不少恐龙蛋化石。“我们当时就拿出手机搜了一下恐龙蛋化石的图片，仔细比对了一下，觉得很有可能是，就赶紧打电话联系了萍乡博物馆。”

黄诚浩告诉北青报记者，联系上萍乡博物馆的时候已经是晚上6时许，天色渐渐黑了。“我们就报告了一下大概的发现位置，那边晚上也没人进山，那块石头又很大很重，放在那里应该还比较安全。所以我们跟博物馆的工作人员约定了第二天上午先来学校碰头，然后带他们去现场。”

12日上午，黄诚浩4人带领3名博物馆工作人员和2名负责恐龙蛋取出的专业人员回到了“怪石”的所在地。萍乡博物馆工作人员吴女士告诉北青报记者，经博物馆工作人员现场鉴定，这6枚“石蛋”就是恐龙蛋化石。鉴定完毕后专业人员将恐龙蛋化石取了出来，工作人员还对发现地附近进行了勘察，又发现了另外两枚恐龙蛋化石。

恐龙蛋化石

来自白垩纪晚期

“发现这些化石的地方是萍乡市经济技术开发区附近的一处废土堆，大部分是来自萍乡中环北路工程运送的废土。所以我们推测这些恐龙蛋化石应该是从别处随废土被搬运到那儿的，目前具体的出土地点还不能确定。”吴女士告诉北青报记者，“发现恐龙蛋化石的现场堆积了大量‘红层’土壤，‘红层’一般是距今一亿多年前的侏罗纪—白垩纪时期形成的，因呈红色而得名。博物馆专家经过鉴定之后认定，这些恐龙蛋是属于白垩纪晚期的。”

“但是目前这些恐龙蛋是什么属种还不能确定。”吴女士表示，接下来，博物馆会组织对这些恐龙蛋化石进行清理和修复，同时邀请中科院专家对恐龙蛋化石进行进一步检测研究。“如果确定这些恐龙蛋化石具有代表性或者特殊性，未来有可能会在馆内展出，与民众见面。”

据吴女士介绍，萍乡自2002年以来，就在白垩纪红层中先后发现大量恐龙蛋和部分恐龙骨骼化石。2002年，萍乡市白源镇长溪村在一块从山上跌落的大石块中发现了8枚距今至少6500万年的恐龙蛋化石。2008年9月，萍乡文物工作者从建筑余土中发现数块恐龙骨架化石。2010年4月15日，在萍乡市开发区横板管理处内施工时发现恐龙蛋化石3窝，共计11枚。

4名大学生

之前没研究过古生物

“得知是恐龙蛋化石的时候，真是又惊奇又开心。一方面没想到路边能捡到恐龙蛋，另一方面觉得我们的判断竟然是对的，非常有成就感。”黄诚浩告诉北青报记者，他和其他3名同学都是江西人，学习的专业是新能源汽车，对古生物并没有什么研究。

带领博物馆工作人员取走恐龙蛋化石之后，4人没有再返回过那片林子。“好多同学都跑来问我们发现化石的事，大家都很羡慕，也很好奇。不过我们也没有告诉过其他人发现的具体地点，想着能保护一下。”

5月13日，萍乡博物馆向4人就读的江西萍乡的江西工业工程职业技术学院发出了一封感谢信，信中对4人及时通知博物馆并主动带路前往现场的表现表示了感谢和表扬，同时信中恳请学校对4位同学提出公开表扬。“我们也很期待学校能给我们点奖励什么的，表示一下鼓励和认可。”黄诚浩笑着说。

文/本报记者 李涛 李卓雅

(责编：郝孟佳、熊旭)