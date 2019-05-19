原标题：人工智能 专业认知……清华大学2019校园开放日亮点频出

18日，清华大学一年一度的校园开放日暨招生信息交流会如期举行。人工智能、大类贯通培养和专业认知，是本次校园开放日的关键词。政策解读、专业咨询、深度体验，丰富、精心的开放日活动设计吸引了众多高考考生和家长的目光。

关键词1：人工智能

清华大学成立人工智能学堂班

开放日当天，清华大学人工智能学堂班（简称“智班”）宣布成立。成立智班是清华大学在人工智能整体学科布局上的重要举措，既是对清华乃至国家在人工智能领域优化科技创新体系和学科体系布局的积极响应，也将进一步拓展清华拔尖创新人才培养的学科格局。图灵奖得主、清华大学交叉信息院院长姚期智院士将担纲智班首席教授。

姚期智院士认为，中国当前的人工智能研究和发展面临两个问题：一是缺乏创新性的跨领域应用系统，另一方面是在算法和理论方面缺乏突破。针对这两方面，姚期智院士于2011年创办的清华交叉信息院已经具备了强大的实力。人工智能的应用离不开学科交叉，智班的成立正是水到渠成，将通过本科生的人才培养，来推动我国的人工智能和学科交叉应用的发展。

智班旨在培养人工智能领域领跑国际的拔尖科研创新人才，并通过其广基础、重交叉的培养模式，打造学科间的深层交叉合作平台，进一步地促进不同学科之间的交叉结合；并在助力不同学科发展的同时，深化对人工智能前沿的理解并进一步推进人工智能发展。

智班将从2019年秋季开始招收招本科生，首批预计招收30人。智班的培养特点为广基础、重交叉。在本科低年级，将通过数学、计算机与人工智能的核心课程，为学生打下扎实宽广的基础；在本科高年级，将通过交叉联合AI+X课程项目的方式，使学生有机会将人工智能与其他学科前沿相结合，在以人工智能促进不同学科发展的同时，深化对人工智能的理解，推动人工智能前沿的发展。同时，智班的同学将获得与相关产业的联合实习机会，深入了解实际产业中的前沿基础科学问题，并通过人工智能知识与技术，加强人工智能在不同产业中的推广与应用。在应用中对人工智能技术进行进一步推广与发展，并为产业发展提供坚实技术基础。

清华在人工智能领域具备强大实力，包括信息科学技术学院下的计算机科学与技术系、软件学院、自动化系、电子工程系以及生命科学学院、医学院等院系都在科学技术及人工智能研发上有突出的成果。智班将和这些院系都保持紧密合作。智班的成立，更将充分依托清华交叉信息院在人工智能师资力量与学科建设上的积累。过去十年，交叉信息院组建了一流的师资团队，基于人工智能核心算法和系统，在健康医疗、互联网经济、安全、网络、电力市场、机器人与智能制造等主要研究方向取得了丰硕的成果，奠定了坚实的学科基础。

智班将成为清华学堂人才培养计划第八个实验班。作为承接教育部“基础学科拔尖学生培养试验计划（珠峰计划）”的载体，清华学堂计划自2009年推出、2011年全面启动以来，已建成数学班、物理班、化学班、生命科学班、计算机科学实验班、钱学森力学班和世界文学与文化实验班等七个基础学科的拔尖创新人才培养实验班，基本与学校的一流学科布局同步，促成了清华整体本科人才培养质量的提高。

关键词二：大类贯通培养

土木类、电子信息类实行全程大类培养

为了强化通识教育，落实“通识教育基础上，通识教育和专业教育相融合”的清华大学本科教育体系，帮助学生在提升自身通识教育素养的基础上，寻找到最适合自己发展的专业，清华大学2017年启动大类招生、培养和管理改革，打破了院系和专业的壁垒，将原本的49个本科招生专业整合成为16大类进行招生。从两年来同学们的专业确认情况来看，第一志愿满足率大约为90%。也就是说，绝大多数的同学享受到了大类招生的“红利”，最终进入了与自己专业志趣和个人特点相匹配的专业。相比以往，大类招生确实让考生填报志愿的盲目性大大降低，同时考生的专业选择空间大幅增加。

今年，清华大学将继续推进大类招生、培养和管理的改革，对部分大类进行了调整优化，比如能源类更名为能源与电气类，建筑环境与能源应用工程调整至能源与电气类招生；汽车工程系升级为车辆与运载学院，全部纳入机械、航空与动力类招生等。

在大类培养方面，最值得考生关注的是土木类。今年，清华大学土木类在全国率先获批开设了宽口径的本科专业“土木、水利与海洋工程”，涵盖土木工程、水利科学与工程、工程管理、交通工程、海洋科学与工程5个专业方向。学生入校后不再需要进行专业确认，实行大类招生、大类培养和大类出口。在前两年的本科学习中，学生进行大类通识教育学习，后两年需完成一个主修专业方向和至少一个辅修专业方向的课程学习。而且，土木类实施的是“本硕贯通”和“本博贯通”的教育模式，以强化“宽口径、厚基础、强实践、 多样化”的通识教育和专业教育融合，满足未来社会对创新型和复合型杰出人才的需求。

电子信息类中的电子工程系与生物医学工程系，也实行全程大类培养，同学们可自行选择培养方案，如毕业前达到电子工程系培养方案要求，则授予电子信息科学与技术学士学位;如毕业前达到生物医学工程系的培养方案要求，则授予生物医学工程学士学位;同学们还可以选择修读生物医学工程辅修学位和人工智能创新创业辅修学位。

关键词三：专业认知

配合新高考引导学生提前了解专业

新高考改革背景下，指导学生选科，做好学生生涯规划指导，促进学生认识自我、积极主动自我发展格外重要。

为了帮助考生和家长做好专业认知工作，清华大学做了一系列的工作，比如今年1月，清华大学专门面向中学生举办了科学与工程挑战赛、人文与社科冬令营，提前让考生体验相关的招生专业类，为高考后选择专业打好基础。开放日当天，清华大学所有的本科招生院系及相关部处都在大礼堂周围设立咨询点，发放专业相关材料，接受考生和家长的面对面咨询并进行深度答疑。除了招生信息交流会，下午的大类专场报告中，清华大学16个招生专业类还将进行集中展示，来自教学一线的名师教授们向考生和家长详细介绍各自大类的培养特色、学科优势、学生发展情况，让考生和家长能够对各自的专业类有全面而深入地了解。

尽管大类招生大大降低了考生和家长的志愿填报盲目性，但依然有许多考生和家长关注入校之后的专业自由度问题。在专业自由度方面，首先，清华为同学们提供了丰富的二学位和辅修专业。2019年，清华大学共有18个二学位专业和14个辅修专业面向本科生开放招生。与往年相比，二学位新增了药学专业，辅修专业新增了化学工程与工业生物工程、核工程与核技术、生物医学工程，并将机器人技术创新创业、智能硬件技术创新创业和智能交通技术创新创业三个辅修专业整合成了清华大学人工智能创新专业。其次，在转专业方面，符合转专业申请条件的大一、大二年级的本科生均可按规定流程提出申请，最终再次选择、调整专业。再次，本科毕业时还可以申请其它专业的学科交叉推免研究生。

今年是清华大学108周年校庆，校庆主题为“自信的清华更开放”。今年开放日，清华大学还专门为学生及家长规划了三条体验线路，包括“人文清华，日日新”的人文历史线，“诗意栖居，闻道日肥”的生活线以及人工智能的深度体验线。现场还设计了很多打卡互动环节，增加开放日的趣味性。

首届国际人工智能与教育大会正在北京举行，5月18日上午在清华举办的人工智能与教育展是大会其中一站。恰逢开放日，大会结束后，特意面向中学生和家长开放参观，让他们近距离感受清华大学在包括智能人机互动等在内的人工智能领域引领性发展情况。

(责编：郝孟佳、熊旭)