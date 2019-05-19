原标题：浙大“土豪”课，选课就发苹果电脑

左图：虚拟宠物APP则是寝室党的“萌宠神器”。

右图：某一次发放Mac笔记本电脑现场。

“这是什么神仙课，居然给每个学生发了一台苹果电脑！”今年春夏学期，浙江大学计算机学院开设的《移动平台开发技术》课程引发了选课学生的声声惊叹。

选上这门课的同学，都能获得Macbook电脑、iPad等苹果公司产品的一学期自由使用权，并基于这些设备进行iOS平台上的APP自主开发：在寝室里养虚拟宠物、用手机摄像头打棒球、在校园里捕捉虚拟小精灵……学生们自主开发的APP脑洞大开，实现的效果与功能丝毫不逊于市面上的同类APP。

“同学们开发的APP虽然没有在iOS平台上架，但创意度还是很好的，”提起这门课，课程主讲的章国锋教授回忆满满，“有组学生开发了一款普及法律知识的APP，拿去参加2017年移动营业创新大赛，还进入了复赛。”

开课三年来，学生们呈现出的作品令章国锋印象深刻；而章国锋也在每一年的授课中吸取经验，力求为学生提供更好的课程体验。

发电脑听起来“土豪”

实际是课程的常规手段

《移动平台开发技术》这门课最早开设于2017年，是浙江大学计算机学院面向软件工程专业大三学生的一门选修课。

随着智能手机、平板电脑等移动设备兴起，移动端的各种APP与大众生活日益贴近，而大众普及度最高的是安卓与iOS两大系统。

章国锋说，这门课之所以主讲iOS开发，还有一个原因是学院里已经有一门类似的课主要面向安卓系统的软件开发，这样这两门课可以互补。

然而，要想在iOS平台进行开发，就必须使用苹果公司的设备；但这苹果电脑、iPad却不是人人都有。为此，章国锋申请教学经费，购置了一批苹果产品：30台Macbook电脑和一些iPad，都让选课学生自主选择使用，期末结束课程时归还。

提起外界认为的“土豪课”这个称呼，章国锋认为这是种误解：“给学生发放电脑听起来‘土豪’，实际上是很多实践类课程的常规手段。毕竟Mac电脑是我们实践课的基础，提供课程设备也是我们的职责所在。”

而对于备受关注的“发放电脑”这一模式，章国锋认为也还在不断改进。

前两年，《移动平台开发技术》的选课人数在40人左右，超出了预设的课程容量，采购的设备数量也不是很充足，仅能保证每个三人小组内能分配到一台设备。今年的情况要好些，基本上能保证“人手一台”，学生们的学习体验相比以往会更好。

AR+手游

浙大校园秒变游戏场景

据章国锋介绍，由于他本人的研究方向侧重于AR（Augmented Reality，增强现实），因此课程作业大多与此相关。增强现实，简而言之就是将虚拟物体或信息无缝地融入到现实世界中，达到真假难分的效果。例如手机地图的实景导航、美颜相机的自拍贴纸等，都是AR技术的普遍应用。

而在《移动平台开发技术》这门课的期末作业中，学生们把AR技术利用在游戏开发方面，设计出许多充满趣味的手游。跟随着演示者的摄像头，熟悉的浙大校园成为手机屏幕上的游戏场景，让人产生一种虚拟与现实交错的感觉：

BALLS&BOMBS小组开发的APP堪称现实版“水果忍者”。在小组的演示作品中，使用者将手机摄像头随机对准了浙大宿舍楼，一个虚拟的棒球便从屏幕那端飞来；只需移动手机摄像头，对准棒球奋力一击，即为击球得分。同时，游戏也同“水果忍者”一般间歇性发射炸弹，若使用者未及时躲避炸弹，将会获得惩罚。

“百鬼夜行”小组开发的APP与之前大火的“Pokemon Go”类似，是一款在现实场景中捕捉怪物的游戏。游戏中妖怪的身份皆取材于知名手游《阴阳师》。当演示者的摄像头扫过浙大校园各处草丛，隐藏的怪物纷纷现身，与玩家展开一场战斗；若战斗成功，即可收服怪物。

而PET组开发的虚拟宠物APP则是寝室党的“萌宠神器”，在这个APP中，你可以饲养一只虚拟宠物在寝室里陪伴自己。为了让宠物存活下来，玩家必须与它互动、喂食；当玩家点击屏幕时，宠物会变换不同的动作来实现互动。除此之外，玩家也可以进入观赏模式观察自己宠物的行为，获得更加真实直观的萌宠体验。

De-la-bande小组则利用深受年轻人欢迎的“初音未来”形象设计了一个打击乐游戏。当手机摄像头对准一个静止平面后，即可添加3D的初音未来模型，并开始跳舞。用户随着音乐节奏点击屏幕，通过节奏踩点来累计分数。堪称寝室里的初音版“节奏大师”。

在章国锋看来，学生们的作品虽然不乏借鉴的影子，但其中体现出的创意点及宝贵的实践操作经历才是这门课最重要的收获。

随着近年来苹果、谷歌、微软等巨头都推出了各自的AR平台，针对该方面的开发也成为移动平台发展的显著趋势。章国锋希望《移动平台开发技术》能为软件工程的学生们提供一次锻炼的机会。

谈起未来的课程规划，章国锋表示将会继续开设这门课程，但也会对三年来的经验进行总结与改进，“我发现学生们的自学能力都很强，因此未来可能会降低理论课的比重，增加一些更有趣的实际案例来辅助学生了解专业领域新进展。”

而本学年的《移动平台开发技术》课程也将在半学期后结束，章国锋笑着表示：“我非常期待今年学生们的新作品。”（通讯员 张鑫 刘苏蒙 本报首席记者 王湛）

(责编：郝孟佳、熊旭)