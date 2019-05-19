智能时代 中国教育探索前行

5月16日到18日，国际人工智能与教育大会在京举行。大会形成《北京共识》，指出了人工智能时代教育的发展方向，描绘了人工智能时代教育的发展蓝图，提出了“人工智能+教育”全球合作发展框架。

三天来，多国与会代表通过主旨发言、圆桌论坛、实地观摩等方式，围绕“让人工智能与教育相互赋能，让两者共同赋能未来”的意义以及构建以人为本、人机协同、统筹发展、合乎伦理的人工智能与教育融合发展体系展开讨论。

人工智能是实现教育生态重构的有效手段

当前，新一代人工智能正在全球范围内蓬勃兴起、加速发展，呈现出深度学习、跨界融合、人机协同、群智开放、自主操控等特征，不断为经济社会发展注入新动能。

与会专家普遍认为，教育作为人工智能的重要应用领域，人工智能的发展、智能时代的开启，既给教育的内容、模式、方法、体系、评估等带来了整体性影响，也给重塑教育形态、强化教育本质带来了新的机遇。

“人工智能是实现教育生态重构的有效手段。”教育部部长陈宝生谈道，人工智能技术在教育中的深度广泛应用，将彻底改变教育的时空场景和供给水平，将实现信息共享、数据融通、业务协同、智能服务，推动教育整体运作流程改变，使规模化前提下的个性化和多元化教育成为可能，进而构建出一种新的灵活、开放、终身的个性化教育生态体系。

“目前，全世界还有2亿多儿童难以获得教育资源和教育机会，我们要更好发挥人工智能技术在教育发展中的变革性作用。”联合国教科文组织教育助理总干事斯蒂芬妮亚·贾尼尼说，“各国和国际组织在人工智能政策层面开展对话，对于人工智能和包容性教育的发展具有重要意义。”

浙江大学校长吴朝晖认为，人工智能正推动教育不断构建教与学互动的新空间。一方面是物理世界与虚拟信息世界交互产生新空间，众多语音图像识别、可穿戴设备、虚拟现实成像等人工智能科技将渗透到课堂，使现行的教学媒介、师生评价反馈、深度学习等发生改变；另一方面是学生利用辅助学习智能机器交互可产生新空间。

理性推进人工智能与教育融合共生

18日，实地观摩环节，记者走进北京十一学校，几名学生正在进行图像识别助力马格努斯滑翔机的动力学研究。利用摄像机和图像追踪技术、跟踪处理软件，建立物理模型，对滑翔机的动力学机制做出解释。“人工智能领域的图像追踪技术是研究的重要手段。”一名同学说。

在北京，人工智能已经较为广泛地应用于教育教学场景当中。在北京市第十二中学，学校将人工智能等技术引入校园后，各学科教师创新教育教学方式。高二年级组语文教师石磊尝试在古文赏析《归去来兮辞》中使用“畅言智慧课堂”软件，与学生开展互动讨论，“师生间不仅可以互动讨论，老师还能通过教学设备平台，看到每一名学生对学习内容的实时反馈，能够随时调整教学策略，提升课堂学习效率。”

北京市海淀区未来学校研究中心，人工智能实验室内，通过人工智能技术已经可以开展大量宏观和微观实验，包括学校真实实验室里的物理、化学实验等，均可在网上一步步操作完成，整个实验过程立体生动。

新一代信息技术的发展为中国教育带来了新的发展契机。目前，全国中小学互联网接入率达97.6%，学校多媒体教室普及率达93.4%，教学点数字教育资源全覆盖项目惠及边远贫困地区400多万孩子，国家数字教育资源公共服务体系基本建立，超过60%的教师和近50%的学生开通网络学习空间，推动逐步实现“校校用平台、班班用资源、人人用空间”。

让人工智能与教育共同赋能未来

智能教育将会发展成什么形态、需要具备什么技术条件、应当如何组织运作？

据介绍，2020年底前教育部将启动建设10个以上智慧教育示范区，优先开展人工智能与教育融合创新发展的实践探索，积累可推广的先进经验与优秀案例，引领智能时代教育变革。到2020年计划建立50家人工智能学院、研究院或交叉研究中心，培育人工智能创新研究团队和专门高级人才。

“北京市将进一步推进中小学人工智能普及教育及实践活动，实施青少年人工智能素养提升工程，全面储备未来人才。”北京市委教育工委副书记、市教委主任刘宇辉说。

谈及人工智能与教育的相互赋能发展，与会代表普遍认为，科技伦理不能忽视。

“AI并非要取代人，而是应当与人结合，共同为教育赋能。”好未来集团创始人张邦鑫认为，教育永远离不开情感的交流和爱的传递。

“在适应变革的同时，必须要尊重教育的本质，遵循教育规律和人才成长规律，更加关注个性化、多样化和适应性的学习，更加关注人机协作的高效教学，更加关注核心素养导向的人才培养，更加关注每一个人的健康成长和全面发展。”北京市委教育工委书记王宁谈道。

“本次会议的研讨形成了很多重要共识，也提出了更多问题。会议虽然结束，但‘规划人工智能时代的教育’这个大文章才刚刚开篇。”教育部副部长、中国联合国教科文组织全国委员会主任田学军在闭幕式致辞中表示。

《 人民日报 》（ 2019年05月19日 02 版）

(责编：岳弘彬、曹昆)