王凯甬：立志创业 科技强国道路上的追梦人

以赤子之心遨游科技创新的深蓝海洋

王凯甬，男，汉族，中共党员，郑州大学机械工程学院机械工程专业“卓越工程师班”2016级本科生，中国机械工程学会会员，“中国好学生计划”第一期成员。在校学习成绩名列前茅，曾获国家奖学金，为学校在国家级高水平竞赛和国际舞台上多次争得荣誉。

第十四届大学生年度人物 王凯甬

【科技创新】

王凯甬同学一直有一颗“科技强国，书写报国之志”的决心，在校期间刻苦学习科学文化知识，积极参加各类科研竞赛，为学校在国家级高水平竞赛和国际舞台上多次争得荣誉。

2018年8月，王凯甬同学作为大学生“小平科技创新团队”郑州大学深蓝科技部学生代表，受共青团中央学校部邀请参加在人民大会堂举行的第十一届中国青少年科技创新奖颁奖大会，并受到国务院副总理孙春兰等党和国家领导人的亲切接见，这是我国青少年科技创新领域的最高荣誉。

2019年3月，王凯甬同学带队获得第十二届iCAN国际创新创业大赛中国赛区特等奖，该赛事由教育部创新方法教指委、iCAN国际联盟、北京大学在北京国家会议中心主办，团队在赛会上得到了2004年诺贝尔化学奖获得者阿龙?切哈诺沃院士、IEEE全球总主席福田敏男院士、北京大学程和平院士的指导和认可，王凯甬同学和他的团队将于今年6月代表中国国家队参加在德国柏林举办的2019年iCAN国际创新创业大赛国际总决赛和第20届世界传感器大会，这是河南省4年来在该项赛事上的唯一特等奖。

2018年7月，王凯甬同学带队获得第20届中国机器人大赛全国冠军（水下机器人项目），该届赛事由教育部、中国自动化学会、四川省宜宾市人民政府主办，这是郑州大学时隔3年来再次在该项赛事上获得全国冠军。

2018年8月，王凯甬同学带领郑州大学机器人队参加在青岛举办的2018 INTERNATIONAL COMPETITION OF ROBOT （世界机器人大赛）中的水下机器人子项，与来自美国、澳大利亚、新加坡、中国香港等地的大学生同台竞技，最终在水中机器人巡游项目中获得国际亚军，这是郑州大学在此项赛事上的历史最好成绩。

王凯甬同学自入学以来，始终自律自身生活，白天在教室里刻苦学习，晚上在实验室里灯火通明地琢磨机器人技术，珍惜每分每秒。对于他来说，没有双休日，没有寒暑假已然成为常态，每逢过年也是过了小年才依依不舍地离开实验室，而支撑他的是他那满腔热血和“少年强则国强”的坚定信念。除以上科研奖项外，王凯甬同学还获得第七届全国海洋航行器设计与制作大赛特等奖、第十一届iCAN国际创新创业大赛中国赛区一等奖、第八届全国大学生机械创新设计大赛一等奖、第三届全国高校智能交通创新与创业大赛一等奖等国家级奖项22项。

王凯甬同学也将各种竞赛成果应用到实践中，基于在竞赛中研发的项目，他现在已经国家发明专利授权1项，发明专利在申3项，实用新型专利授权4项，实用新型专利在申5项，并承担了3项国家级大学生创新创业训练项目。

【学习成绩】

王凯甬同学始终牢记学生的本职工作——学习，连续三年学习成绩在专业排名中名列前茅，并获得国家奖学金和校级一等奖学金。2018年12月，他获得“郑州大学十佳大学生标兵”荣誉称号，并与郑州大学党委书记牛书成等校领导握手合影，这是郑州大学本科生的最高荣誉，也是唯一一个非毕业班获奖学生。他还先后获得省级文明学生、校三好学生、校优秀团员、校优秀学生干部等荣誉，个人事迹被《中国青年报》、《中国科学（报）网》、《河南日报》、《郑州日报》等媒体相关报道。

【学生工作和社会实践】

王凯甬同学在学习科研生活之余，积极投身各类学生活动和志愿服务。他现在担任全国“小平科技创新团队”深蓝科技部的科技带头人，连续三年在实验室义务为同学们讲解本科生科技创新经验和设备操作，并成功组织省级比赛、校级比赛多场次。2017年，王凯甬同学担任郑州大学学生科学技术协会主席一职，校学生科协是2015年被团中央确定的“全国大学生创新创业联盟”会员单位，在科协转型艰巨困难之年，带领科协全体成员勠力同心，一举拿下“郑州大学十佳学生社团”荣誉称号。2018年，王凯甬同学担任郑州大学机器人实验室负责学生一职，此时的机器人实验室竞赛成绩多年不佳，队员们大多人心涣散，他采取果断措施，以身作则，一改实验室风气，带领团队在当年的比赛中重新夺魁。2017年，王凯甬同学被校团委推荐，通过层层选拔，作为河南省唯一代表入选了“中国好学生计划”第一期，该计划由北京大学、华为技术有限公司支持，第一次大会在北京大学生命科学园举办，他当时是与会成员中年龄最小的。

王凯甬同学还热心公益，希望将自己的所学所识尽可能多地帮助更多的人。2017年暑假，他成为河南省国家大学科技园郑州创客空间的一名志愿者，义务帮助郑州当地的中小学学生上科技展示课。2018年暑假，他在机器人实验室义务帮助来访的郑州外国语学校、郑州一中等中学生学习机器人的基本知识。

第十四届大学生年度人物 王凯甬

【立志创业，将技术落地】

王凯甬抱着“不能将技术沉睡在实验室里”的信念，积极投身到“大众创业、万众创新”的洪流中。他将自主研发的无桨推进技术投向产业化，联合西安交通大学、中国科学院大学等高校的博士、硕士和本科生，以合伙人身份创立了西安水泽动力科技有限公司，主要市场为海洋牧场建设，该公司现为中国休闲垂钓协会海钓分会的副会长单位，并获得A轮融资，在香港发布了公司的第一个产品。以法人身份创立了郑州智海智能科技有限公司，该公司现入驻郑州大学大学科技园，并获得河南省教育厅的创业帮扶。

(责编：何淼、熊旭)