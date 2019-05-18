北京海淀区将建智能交互技术实验室 启动“教育大脑”建设

原标题：海淀启动“教育大脑”建设

教育

本报讯（记者 林艳）语音识别、人脸识别、虚拟现实、物联网技术、增强现实、人工智能等新技术……作为北京教育引领的优质区，海淀区正式启动“教育大脑”建设。北京青年报记者日前从海淀区教委获悉，未来海淀将逐步建设海淀区教育系统感知网，加快建设智慧教育云平台和大数据中心，并在“教育大脑”总体框架下对软件服务平台进行一体化设计，以云应用模式快速、批量解决学校共性、通用型软件需求，通过建成“教育大脑”，实现适应性的智慧教学、科学化的智慧管理、协作化的智慧教研和个性化的智慧服务。

一零一中学温泉校区与一零一中学海淀总校相隔很远，开车时间超过一个半小时。如果没有海淀教委主导实施的区级统建工程，两个校区的老师们协同备课可能往返路途就要耗费半天的时间，学生们同步上课、校区资源实时共享更是不敢想象。

“统建项目对我们来说太有用了。我们现在五个校区很分散，这几个校区如果想达到统一管理统一备课，没有海淀区教委搭建的统建项目是很难实现的。有了视频会议系统，我们多个校区的每个年级备课组可以进行统一备课，还可以在网络上和其他的老师一起进行教育教学的研究，共同探讨各类教学课题。” 一零一中学副校长熊永昌感触颇深。

技术的进步也带来了教学手段的革新。“技术支持下的课堂，让很多之前不可能的活动变成了可能。”北京市十一学校的宋衍老师说，“新形势下，一些老教师不仅学会了怎样在城域网丰富的教学资源包里找到自己想要的资源，还学会了制作微课帮助学生的个别化学习，也解放了自己重复答疑的时间，同时越来越多的工具能够帮助他们提升备课分析的效率，更好地帮助学生个性化学习。”

据海淀区教委副主任屠永永介绍，在2.0时代，海淀将把握趋势，探索构建包含智能学习、交互式学习的新型教育体系，规划建设以学习者为中心的泛在、灵活、智能的教学环境，提供精准化推送服务，形成个性化教学模式，推动人工智能在教学、管理、资源建设等全流程应用，努力实现日常教育和终身教育定制化。

同时，依托已建成的人工智能教学联合实验室，通过软硬件设施支撑人工智能教育、教学、探究活动的开展，为智能技术深度融入教育教学全过程，探索泛在、灵活、智能的教育教学新环境建设与应用模式。

不只是人工智能教学联合实验室，据介绍，海淀还将建立智能交互技术实验室，通过课程、工作坊与竞赛的方式支持教师开展创客活动。建立STEM创新实验室，加强STEM教育课题学校和实验学校建设，引导学校研发STEM教学资源，建设STEM课程，打造STEM教育示范性学校和培训基地，服务STEM教育交流。建立虚拟航天技术实验室，通过培训实践和应用体验，让师生走近航空航天、参与太空科学。

(责编：何淼、袁勃)