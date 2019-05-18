清华北大等名校硕博中学任教：人尽其才

原标题：清北硕博中学任教也是人尽其才

■ 社论

跳出应试教育窠臼，就提升学生素养而言，高层次人才加盟基础教育，也能人尽其才、才尽其用。

清华大学、北京大学、哈佛大学、伦敦大学——近日，深圳老牌名校深圳中学公布的一份“超豪华”教师名单，引发关注。名单显示，该校2019年拟新聘的35名教师均为硕士以上学历，且清一色国内外一流院校，其中单清北毕业生就有20名。

对于这份令人惊艳的教师名单，网友们纷纷发出“清华、北大毕业生去哪了？原来是去深圳教书了”“本科毕业的我，看完瑟瑟发抖”之类的调侃。同时，“顶尖名校毕业生去中小学教书算不算大材小用”的话题，再度引发争论。但如果跳出应试教育窠臼，就提升学生素养而言，高层次人才加盟基础教育，也能人尽其才、才尽其用。

诚然，若单从提高学生分数的角度来看，一般本科生或许就可胜任中学老师。事实上，某些以应试闻名的超级中学，对师资的要求就非常“现实”：教师不需要有多高的学历，关键在于无条件服从学校的统筹安排，兢兢业业做好“应试流水线”上的操作员就可以了。

但跳出应试教育的窠臼，站在提升学生素养的高度审视，我们就不难发现，高层次人才加盟中学教师队伍，能带给学生的不仅是分数，而我们的基础教育更不应该因其“基础”就不需要这种高层次人才。

虽然高学历不一定代表高素质，也不代表一定能成为好老师，但从普遍规律来看，教师整体素质的提升无疑是好事。很多名校毕业生往往经过严格的学术训练，接触前沿的科技成果，并且携带着难以复制的资源、平台。如深圳中学2018年引进的清华大学博士刘莹，是颜宁教授的学生，在学术上也颇有造诣。

事实上，高水平毕业生若以其自身的广博见识，打开学生的视野和格局，让学生真正地去接触现实、认知世界，也就是人尽其才、才尽其用。诚如深圳中学朱华伟校长所言：最优秀的人才能培养出更优秀的人，真正的“大材”才能培养出“大材”。

随着社会发展和我国基础教育水平的提升，高学历人才助力基础教育，早已不是什么新闻。尤其是北京、上海等城市，顶尖名校的硕士博士当中小学老师，更是“寻常事”。

如果以衡中为代表的“高考工厂”是多少有些“迫于现实”的无奈为之，那在北上广深浙等相对比较发达的地区，利用这些“大材”去大胆创新，去探索更多元、更有益的培养方式，建立起素质教育和人才培养的信心，而不是倒退到“加工厂”模式，本也是正确的方向。

而对于清北等名校毕业生而言，既然带着光环而来，奔着为中国未来教育探路的目标而去，给当下的基础教育带去更新鲜、更具活力的因子，在教书育人中实现人生价值，也不失意义。

当然，我们也应看到，目前我国基础教育领域差距还比较明显，当下对名校毕业生有吸引力的，主要是些大城市的知名中学。

从整体上讲，名校毕业生进这些中学，会带动整个基础教育阶段师资水平的抬升；但横向比较，这确实可能会加剧教育不均衡，使得“衡中模式”与“名校模式”走向两个极端。如何在师资差距客观存在乃至有扩大趋势下，做好教育公平，吸引优质师资向教育“洼地”倾斜，也值得思量。

饶是如此，也没必要否认名校毕业生加入基础教育中来的价值。只要人尽其才、才尽其用，基础教育水准得到整体提升，就值得期许。

(责编：何淼、袁勃)