幼苗长成参天树（新中国的“第一”·70年）

金寨县希望小学老照片。

资料图片

金寨县希望小学的孩子们做手语操。

程 兆摄

1990年5月19日，全国第一所“希望小学”在安徽省金寨县落成。5月22日，人民日报《“希望工程”第一站 “希望小学”在金寨建成》（图①，资料图片）的报道中这样写道：“‘金寨县希望小学’是团中央、中国青少年发展基金会倡导的‘希望工程’的第一个实施点。‘希望工程’将长期帮助贫困地区失学少年重返校园。”自此，希望小学如雨后春笋般出现在中国大地上，为教育落后地区和当地贫困学子打开了通向希望的大门。

历史背景

这里是安徽省六安市金寨县，走出了14位共和国将军，革命烈士不计其数，红色基因深厚。这里深居大别山腹地，交通不便，于1986年被确定为全国重点贫困县。

1990年5月19日，由共青团中央、中国青少年发展基金会援建的全国第一所希望小学——金寨县希望小学正式落成，徐向前元帅亲笔题写校名。

该校前身南溪小学占地不到5000平方米，教职工不足10人。而今学校已有2个校区，共占地约3.6万平方米，有教学班40个、学生约2000人、教职工100余人，先后有650余名贫困生得到希望工程和其他社会爱心人士的资助。

学校已发展成一所现代化、具有时代特色的示范性农村小学，美术、音乐、体育、科学探究等功能室一应俱全，书法、美术、葫芦丝等兴趣小组丰富多彩，并实现了校园网络全覆盖。

亲历者说

余淦：金寨县希望小学教师，在金寨教书37年。

上午7点50分，金寨县希望小学五年级数学老师余淦准时来到学校，这天上午，他有两节课要上。走进明亮的教室，打开讲台上的多媒体教学软件，大屏幕上立刻显示出课件。

1983年，高中毕业的余淦回到自己的母校南溪小学任教。那时的情景他仍然历历在目。南溪小学就在彭氏祠堂，校舍是几间土坯茅草房，窗户都没有玻璃，到冬天才会糊上纸和塑料薄膜；教室里没有电灯，所以学校一早一晚不能上课，阴天也不能上课；桌椅板凳都破破烂烂；体育课就是把孩子们带到河边的沙滩上自由活动……

“那会儿不到10个老师要教200多名学生，我自己就教语文、数学和体育。”余淦说。即便如此，南溪小学在当地依旧是基础比较好的。拿着每个月30块5毛的工资，余淦很知足。

余淦从来不敢想自己也能在宽敞明亮的教室里讲课。1990年2月，南溪小学要改建成全国第一所希望小学的消息让这个小镇兴奋起来。“虽然不太了解希望工程和希望小学，但是我知道，学校的办学条件肯定会大大改善，附近上不起学的孩子们也可以读书了。”现在回忆，56岁的余淦依旧藏不住笑容。

接着，大批工人日夜施工。师生们临时租用民房上课，木板刷上黑漆做黑板，条件艰苦。可眼见着学校里两层的教学楼一砖一瓦地垒起来了，余淦心里高兴。

1990年5月19日，金寨县希望小学正式落成。余淦还记得第一次带孩子们进入新教学楼的场景：“学生们欢呼着一窝蜂地往楼里挤，拦都拦不住。教室里宽敞明亮，黑板和课桌椅子都是新的，有的学生坐下就不想起来，小手在桌子上摸了又摸，不舍得放开，我也在新黑板上多写了几个字。”

金寨县希望小学建成当年，招生人数就增加了100多人，大部分是原先辍学或者因为贫困上不起学的学生。

相伴而来的也有“烦恼”。新教学楼一步到位，配备了电化教室，有了幻灯机。“那会儿已经教了好几年书了，就是一根粉笔打天下，幻灯机哪有人捣鼓过，见都没见过。”老师们犯了难。

没办法，学！学校从外地请了老师教授幻灯片制作和使用，折腾了一个星期，总算是上了手，余淦就迷上了用幻灯机。“那个时候为了省钱，用最便宜的水彩笔和玻璃板，写上公式定理和算术题，用手一摸就花掉了。可在大屏幕上一放，学生好奇，听课比以往认真多了，眼睛都放光。”余淦说。

金寨县希望小学校长江淮说：“能够成为全国第一所希望小学是我们的幸运。因此也得到了政府和爱心人士的资助，让这里的孩子们看到希望，让他们知道为什么要读书，也让老师们愿意教学，乐于教学，改变了大家的精神面貌。”

服务提示

中国青少年发展基金会于1989年10月发起实施的希望工程，是我国社会参与最广泛、最富影响的民间公益事业之一。您可以登录中国青少年发展基金会网站进行捐款，或拨打捐款热线咨询。

网址：www.cydf.org.cn

电话：010—64035547、64790590

版式设计：张芳曼

《 人民日报 》（ 2019年05月18日 07 版）

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