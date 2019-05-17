全国大学生Vlog大赛 让年轻人用创作穿透时代

原标题：西瓜视频推出全国大学生Vlog大赛，让年轻人用创作穿透时代

为了隆重纪念新中国成立70周年与五四运动100周年，在共青团中央宣传部指导下，西瓜视频宣布推出“我和共和国共成长”中国青少年微电影短视频作品征集暨全国大学生vlog大赛。

活动一经上线便吸引了全国高校及年轻人的关注。目前，西瓜视频已与中国传媒大学、浙江传媒学院、四川传媒学院、黑龙江大学等高校达成合作。

六大话题，四大赛道，鼓励用镜头表达青春

据悉，本次活动的参赛作品可围绕“青年中国说”、“最好的中国”、“你没见过的‘赛先生’”、“新归园田居”、“国风正潮流”、“毕业季”六个主题之一进行创作。为了鼓励不同兴趣爱好的大学生积极参赛，大赛开设了校园VLOG、校花校草、ACG和果真不一young四个赛道。不论是日常学习、社团活动，还是二次元宅舞、高能剪辑，只要内容积极向上，能够体现年轻人的精神风貌，均可参赛。

近日，在中国传媒大学举办的相关活动中，中国传媒大学新媒体研究院副院长、教授、博导曹三省表示:“奇想青年π”的活动是国家、学校研究院与西瓜视频为同学们提供的一个更好的平台。虽然短视频是一个新的舞台，但也是一种新的机遇。希望可以有更多同学参与进来，并且可以通过这个活动获得更好的发展。

(图为中国传媒大学互联网信息研究院专任研究员、网络文艺资深专家李安)

中国传媒大学互联网信息研究院专任研究员、网络文艺资深专家李安，则通过传媒历史变化表达了自己看法，他认为:每个年代的人都有自己的青春表达方式。五四之后白话文、新诗，那是鲁迅和胡适的表达方式。90年代电影学院的学生能拍一个胶片电影，是用影像表达他们的思想的方式。到我们现在这个时代，可以用新媒体短视频的方式，记录自己的青春，表达自己的青春。

2018年，西瓜视频为了让更多青年视频创作者发现自我，展示创意与梦想，就特别推出过“奇想青年π”全国大学生短视频大赛。今年活动与去年不同的是，更加紧扣“我和共和国共成长”的时代大主题，弘扬社会主义核心价值观，体现当代青年人积极向上的精神风貌，传递正能量。

为了给高校学子提供与时下火热原创视频大咖面对面交流的机会，帮助大学生更好的创作。大赛还特地邀请bigger研究所、在下小苏等多位西瓜视频优质vlog创作人来到活动现场，一同分享经验、交流心得。

针对不少年轻人“不知道拍什么，也不知道拍摄会给自己带来什么”的问题，正在读研的在下小苏从自身经历出发，给出了参考——“拍vlog是一种学习实践，利用碎片化的时间来拍，提高了效率，也是一种学习。”的确，只要拍摄内容与自己专业有关，拍摄vlog本身就是一种成长。至于毕业以后的发展，在下小苏则表示，“走出校园后也可以做其他的内容，在商业机会方面也有更多选择。”

关于如何开始拍摄第一条vlog，测评达人bigger研究所现场给出的建议也很实用，“先看，再动手！先找到领域里最牛的几个人，研究他们的内容人设、视听语言、更新频率。也要思考，怎么做才能和他们不一样。”另外，测评达人bigger研究所还提醒新入手的创作者，自己要知道做给谁看，每个人都有自己的特点。

多维度助力年轻人释放青春魅力

为了更好地挖掘和培养优质创作者，大赛还邀请到毒角show、戏精牡丹、逍遥散人、美食作家王刚等10位知名西瓜视频创作者担任奇想评审团。表现出色的选手不仅会获得奇想冒险基金，在大赛结束后，西瓜视频还会帮助青年创作者进行创作孵化，帮助创作者全面提升创作能力，产出更多优秀作品。

(图为奇想评审团成员)

每一个赛道的榜单前20名优秀参赛选手将有机会进行为期3天的Vlog短视频创作全面集训，期间西瓜视频会邀请多位知名导演大咖作为奇想导师与选手面对面亲自指导。而总决赛获奖团队将优先入驻今日头条创作空间，获得免费工位、专属摄影棚、录音室等办公资源。

(图为大赛赛制日程)

西瓜视频还会对优秀原创作品进行额外鼓励，倾注资源使优秀作品得到更多的关注。西瓜视频相关负责人表示:“奇想青年π”希望能通过此次活动孵化10000+优秀大学生创作者，并通过奖金倾斜、流量扶持、西瓜vlog学院以及IP打造四项手段为大学生vlog创作实现更好的赋能。

奖金倾斜，是指西瓜视频将提供重磅资金支持，在流量分成上面做一定的倾斜，旨在实现大学生“万人万元”;流量扶持，是针对参加“奇想青年π”的大学生，只要内容符合质量要求可快速开通账号权益，给予内容更多的流量倾斜;西瓜vlog学院，是针对不同阶段不同诉求的原创短视频作者开设定制课程，手把手教你拍摄制作，还有一线PGC、导演大咖空降指导，共同创作;IP打造，是对优秀视频创作人给予创作资源扶持、专业经纪包装机会。

通过全国大学生vlog大赛，西瓜视频不仅为当代大学生提供了一个表达自我、释放青春魅力的舞台;通过一系列帮扶手段，西瓜视频还帮助内容创作者拍摄出更有趣、更有价值的Vlog视频内容，同时也为优秀创作者未来的人生提供了更多发展的可能。

(责编：冯粒、袁勃)