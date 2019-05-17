我国出国留学人数突破66万 专家解读留学新趋势

一百多年前，能出国留学开眼看世界的孩子凤毛麟角；今天，随着国门的打开，出国留学已经成为普通中国家庭的一项新选择。环顾四周，有留学意向的家长建群交流信息并分享成功案例已司空见惯，带孩子出国旅游时去几所心仪的大学走走看看也成为旅行标配，高中国际班也越来越受到家长的追捧。随着中国参与全球化事务步伐的加快，中国人学习外语，走出国门，放眼世界，学习新知成为一股势不可挡的潮流。

全球化浪潮下，出国留学人数仍在持续增长。根据教育部最新数据，2018年度我国出国留学人员总数达到66.21万人，相比前一年增长8.83%。国家综合国力提升，家长对孩子的教育重视程度提高，国内就业竞争压力较大……很多家庭萌生了留学的意愿。那么，留学行业现状与发展趋势如何?中国留学群体什么样？

留学，越来越平民化

“近几年，留学的一个显著特征是越来越平民化，不再只是少数精英家庭才有的选择，而且门槛也比之前降低了很多。”回顾多年的出国留学考试培训生涯，新东方在线出国考试事业部总经理宋鹏昊今天接受人民网记者采访时表示。新东方最新发布的《2019中国留学白皮书》显示，2019年来自普通家庭的孩子已成为留学群体的“主力军”，占比达到43%。

对此，宋鹏昊认为，这主要得益于世界各国之间经济文化的融合、国际教育资源的开放。与此同时，家庭可支配收入和家长对孩子教育重视程度的提高，让中国学生有了更加多元化的求学路径。

出国留学,家长最关注什么？宋鹏昊告诉人民网记者，除了国外优质的教育资源，家长更想让孩子得到综合的锻炼。在国外学习，语言能力、时间管理能力、抗压能力和解决问题能力的锻炼贯穿在每天的学习和生活之中，同时，孩子在多元文化环境中的成长，也有利于提升国际视野和思维能力。

事实上，即使是备考阶段，对于需要考托福/雅思等成绩的学生来说，也是一次全方位的锻炼。因为学生要兼顾学业，需要合理分配英语学习时间，也要对所做计划进行有效地执行，还要承受一次次刷分带来的身心压力。“因此，留学各阶段给学生带来的‘自我提升’的价值和意义，与家长送孩子出国留学前的期待刚好一致。”

留学，越来越低龄化

回顾11年在新东方教育科技集团工作的经历，宋鹏昊发现，家长最关心“出国时间点、留学目的地、专业和学校选择”三个问题。其中，不少家长在孩子小学六年级或初一时就开始考虑将孩子送出国的事情，比孩子自己至少提前了三至四年。留学规划及决策的提前，势必会造成留学低龄化的出现。

“尽管从整体来看，目前本科及以上阶段仍然是出国留学意向的主力人群，但留学的低龄化趋势已越来越明显。”宋鹏昊称，在新东方在线服务的出国考试学员中，去美国读本科的人群最大，其次是去英国读研究生的人群，但意向高中阶段出去的学员占比虽然不大，但人数的绝对增长是很快的。

《2019中国留学白皮书》数据显示，近两年，赴美读小学6年级至初中7-8年级的人数由10%上涨到17%。越来越多的中国家庭开始尝试低年级的申请，提早送孩子进入美国教育系统学习。

宋鹏昊分析说，“部分家长之所以热衷于将低龄儿童送到国外读书，是期望孩子拥有一个相对完整的学制，以期达到更好的学业效果，最终为申请排名靠前的美国大学做准备。”

“把世界带回中国”

随着早规划意识逐渐增强，更多家庭开始提前进行留学准备，语言考试的分数也水涨船高，录取趋势日趋激烈。数据显示，为了刷出最好成绩，中国学生平均托福要考 2.7 次、雅思要考3次。由此，市场上也应运而生了近百亿规模的留学考试行业。

在这个行业中，新东方一直处于领导者的地位。作为新东方旗下的专业在线教育网站，新东方在线近年来业绩保持了良好的增长势头。谈及业绩稳步增长的秘诀，宋鹏昊露出腼腆的微笑，“优质的课程和老师、‘一站式’整体解决方案，两者相辅相成，缺一不可。新东方最大的优势就是老师资质，新东方在线出国考试的授课老师必须持有国内/国际教学资质证书，或是从国内/国际语言教育类相关专业毕业。”

在课程和“一战式”解决方案方面，以托福考试为例，新东方在线为考生提供“水平定位-分层学习-内容与交互-反馈-学习管理-模拟考试”的全流程服务，具体来说，通过入学测试将学员以能力分为四个层级，每个层级提供多轮不同的学习规划、能力训练及考试训练。之后，结合大数据及人工智能技术实时反馈学习效果，形成个人的学习轨迹和行为分析，调整学习进度，优化学习进程。最后，进入TPO模拟考试，查漏补缺，完成学习闭环。

创办伊始，新东方有一个口号：出国留学的桥梁，归国创业的彩虹。“这个颇具年代感的口号如今被注入了新的时代元素，口号也随之变化——让学生走向世界，把世界带回中国。我们希望学员经过前期的细致规划、外语能力的系统提升，能够顺利完成学业，成为终身学习、全球视野和独立人格的人。”宋鹏昊说，当年那些见了世面、学成本领之后归国的中国人，已经进入各行各业服务国家建设。今后，还会有更多年轻人学成归国，把国际视野、思维方式和先进知识带回祖国。

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