新工科建设五个“再深化” 推动高教质量再提升

人民网北京5月17日电 （记者 何淼）16日上午，中国高等教育学会在京举行2019年春季中国高等教育博览会（以下简称高博会）新闻发布会，本届高博会将于5月26日-28日在福州海峡国际会展中心举办，中国高等教育学会副会长张大良、中科院院士程和平、教育部高教司综合处处长吴爱华、中国高等教育学会副秘书长王小梅等嘉宾出席发布会并讲话。

高博会是经教育部批准、中国高等教育学会主办的高等教育领域内的高端化、专业化、前沿性、综合性的品牌活动。它的前身是始创于1992年的“全国高校教学仪器设备展示订货会”。创办27年来，从初创时期的百余个展位、百余家厂商、数百位观众的教学仪器订货会，已发展到今天高等教育领域内规模最大、历史最久、影响力最强，集教学科研设备展示与高等教育改革发展高端学术活动为一体的国家级综合性、专业化品牌博览会。

高博会是服务国家战略、宣传教育政策、弘扬时代精神、促进高等教育交流发展的重要平台。吴爱华介绍，本届高博会教育部高教司将着力推动“四个中国”建设，即加快推进慕课建设，奋力打造学习中国；实施一流专业“双万计划”，奋力打造质量中国；办好第五届“互联网+”大赛，奋力打造创新中国；加快振兴中西部高等教育，奋力打造公平中国。其中新工科建设是高等教育改变的重要领域，吴爱华表示，教育部接下来会从五方面来推动。第一，理念认识再深化。需要从现有的学科专业分割状态变为学科教育交叉融合培养人才。第二，专业内涵再深化。教育部实施了“新工科十百万计划”，加快构建10个新兴领域专业课程体系，建设100门新课程，培训1万名新工科专业教师。第三，项目探索再深化。让研究项目能真正体现新工科、新产业发展的要求，特别是新兴产业对于人才的迫切需要，能够反应到项目的改革过程中。第四，产教融合再深化。新工科的建设，工程教育的培养，主要满足产业领域的需求，需要高校和企业协同推进。第五，大学教学组织创新再深化。应用型高校更多设置产业学院，和产业结合进行人才的培养，建立新的教学组织。

据了解，本届高博会坚持“服务兴会”理念，强化五个服务。服务国家重大战略需求；服务高等教育教学改革；服务一流师资建设；服务产教融合、校企合作；服务高校“双创”教育。展会的展位数达到了2500余个，展出面积6万平方米，展示产品上万件，基本覆盖了高等教育和职业教育全领域，这将是自1992年以来展位数量、参展企业最多，新技术和新产品发布数量最多、预计到场观众最多和展示产品最全面的一届高博会。届时将有数十家世界和中国500强企业参加高博会，发布新技术和新产品信息。展会将首次正式开通线上展览小程序，为展商在展前、展中和展后提供便捷的在线贸易合作平台。

(责编：何淼、熊旭)