原标题：不和孩子谈钱是做父母的失职

前几天看到一条微博，广东一个11岁女孩沉迷某直播平台，花了近200万打赏主播。熊孩子在网上用父母钱打赏主播的报道，已经不是第一次见诸报端：9岁男孩看快手，趁父母不注意打赏主播近3000元；杭州12岁男孩打赏游戏主播，两天花掉5万多元；10岁男孩给游戏主播打赏3万多，家长一年积蓄没了；儿子为打赏女主播偷偷转出母亲40万余额……

这些孩子打赏金额不低，动辄上千甚至几万。大人不禁感到疑问，为什么孩子花费巨额打赏，眼睛眨都不眨一下？

很多人说这是因为孩子熊，其实细细想来，更有可能是孩子对金钱没有概念。甚至在孩子眼里，钱就是几张二维码、几个数字密码，他根本就不知道，这些数额对父母意味着什么，对一个家庭意味着什么。

其实，你有没有反思过，孩子胡乱打赏、乱花钱的背后，是父母金钱教育的不到位。

和孩子谈钱 关乎着他的未来

大多数的父母，很少主动教给孩子关于金钱的知识。

有个学生毕业两年了，月薪6000元，但每个月开销却远远大于6000元，名牌手机、名牌衣服、名牌包，四处旅游，在朋友圈里风光无限。但只有亲近的人才知道，她每个月都面临着还不上信用卡、花呗的尴尬。大家都劝她省着点，存点钱，她却无奈地耸肩：“没办法，我从小到大，大手大脚惯了。”

父母从不和孩子谈钱，导致很多孩子不懂钱来之不易，不懂怎么合理地用钱，更处理不好金钱与生活的关系，一辈子受制于金钱。

《穷爸爸富爸爸》里有句话：“如果你不教孩子金钱的知识，将来有其他人取代你。其他人是谁？也许是债主，也许是奸商，也许是警察，也许是骗子。”

和性教育一样，金钱教育别总指望孩子长大就懂了，父母不说，孩子也会通过同学、网络接触到很多带有偏见、负面的信息。

金钱买不来幸福，但也必须承认，钱能让生活变得更美好，孩子对待金钱的态度，往往也决定了他未来的生活品质和人生高度。

和孩子谈钱 把握三个重点

傅雷在《傅雷家书》中写道：“既然生活在金钱世界中，就不能不好好地控制金钱，才不致为金钱所奴役。”教孩子认识钱，意义远在钱之外。

一个人的金钱观，很大程度上都是从父母那里学来的。和孩子谈谈钱，是为人父母的一堂必修课。不过，和孩子谈钱也要掌握技巧。

1.谈谈钱是从哪里来

曾经在网上看过这样一个故事：孩子问父母：我们家有钱吗？一位爸爸回答：“我们家很有钱，将来这些钱都是你的。”另一位爸爸回答：“我有钱，你没有。我的钱是我自己努力得来的，未来你也可以通过你的努力变得有钱。”两个爸爸不同的回答，导致了不同的结果。

第一个小孩子长大挥霍无度，习惯啃老，他知道：我不用努力就已经有很多钱了，我爸有钱，他的钱都是我的钱。另外一个孩子则不同，他虽然清楚家里有钱，但那些钱都是爸爸的，和自己没关系，想要过好的生活，只能通过自己的努力。

中国人有句古话叫做：“富不过三代，一代创，二代守，三代耗，四代败。”原因就在于孩子不懂得钱来之不易，坐享其成，结果荒废一生。

除了爱“露富”，还有的父母爱哭穷，怕孩子乱花钱，常常会说咱家没钱，最后造成孩子心理上难以磨灭的匮乏感。

无论穷富，家庭的经济情况，我们可以如实和孩子说，重要的是，必须要让孩子明白，钱是通过自己的努力得来的。等孩子大一点，不妨和孩子分享下自己的工作，让孩子明白家里的钱是如何来的。

2.谈谈金钱来之不易

最好的教育永远是润物细无声的。金钱教育也是，不需要每天耳提面命，告诉孩子爸爸妈妈挣钱多不容易，很多生活的小细节，都是教育孩子的好时机。

比如菜市场。多年前带孩子去菜市场，门口遇到一位白发苍苍的老人家在卖自家种的空心菜，一大把才5毛钱，我买了两把，让孩子递给老人家一块钱。

我问他：“老奶奶这么多菜如果都卖完，能卖多少钱？”

孩子歪着头数了半天：“16把，8块钱。”说完，他又补了一句：“啊？这么多卖光才能赚8块钱啊！”我说：“对呀，而且这一点点菜，老奶奶从播种到收获，需要花很多时间和精力的。所以说每一块钱，大家都挣得不容易。”

这时，孩子低着不说话了，但我知道他懂得了钱来之不易的道理。后来有次奶奶带他逛超市，让他想吃什么随意拿，他却认真地摇头：“不能拿很多！因为奶奶挣钱很辛苦。”奶奶为此感动了好久。

古龙曾经说：“当一个成年人撑不下去的时候，就去菜市场看看。”菜市场，能让孩子真真切切地他感受到什么叫“生活”。

只有让孩子看看生活百态，他才会珍惜所拥有的一切，明白一切来之不易。

3.谈谈钱该怎么花

金钱教育还有一个重点，是教导孩子树立正确的消费观。

有个朋友说：“孩子过年收到了六七千的红包，我们让他存着慢慢用，结果年才过去3个月，就用得七七八八了，太夸张了！”

如今的孩子，手里的零花钱越来越多，加上网购、移动支付越来越便捷，花钱更简单，也更大方。

好多孩子看到喜欢的东西，本能就是想要买，不知节制。但事实是，每个家庭收入有限，不是所有的东西都能按自己的想法来买。

最好的方法是，大人帮助孩子区分想要还是需要。告诉孩子，只买需要的，而不是所有想要的，学会取舍，合理消费。对于特别想要的，父母需要给孩子一些零花钱，试着让孩子存钱买，培养孩子储蓄的意识。

文/钱志亮（北京师范大学）

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