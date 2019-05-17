原标题：教你破译宝宝的咿呀“火星”语

宝宝从呱呱坠地到咿呀学语，再到能流利地与爸爸妈妈对话是一段很长也很有趣的学习过程。这个过程不仅仅是宝宝自身的成长，同时也是爸爸妈妈积累、丰富育儿经验，不断自我成长的过程。0-3岁是宝宝语言发育的黄金期，而0-1岁之间是宝宝语言的准备期，是语言发育历程中至关重要的一个环节。下面就为大家破译一下宝宝咿呀乱语中的“密码”，让父母更好地把握孩子语言黄金发育期。

0-3个月的时候，爸爸妈妈讲话时宝宝会认真地听，会冲着爸爸妈妈微笑。

3-6个月的时候，宝宝听到妈妈和自己说话会咿咿呀呀地回应，在妈妈逗笑时，会“咯咯咯”地笑出声，听到妈妈叫自己的名字会转头注视妈妈。

6-9个月的时候，宝宝经常大声叫喊，或叫“baba/mama ”，这个阶段说“baba/mama”通常是无所指状态，并不代表宝宝已经能够认识人，而是泛指——对着自己想要的玩具或需要看护人拥抱时都会喊“mama”。这时宝妈们应该经常充当宝宝的翻译官，有意识地帮宝宝把他们想要表达的意思说出来，如宝宝手指着球喊“mama”，妈妈可以告诉宝宝“这是球”。

如果宝宝一边伸手求拥抱，一边喊“mama”，妈妈可以一边说“抱抱”，一边把宝宝抱起来。宝宝这个阶段之所以会经常大喊大叫是因为宝宝有更多与抚养人交流的需求，希望表达自己的想法，但又还不会说话。所以希望妈妈经常在满足宝宝的需求前，先用言语将他们的需求表述出来，这样宝宝会逐渐听懂妈妈的话语，进而为下一步张口说话打好基础。

但刚开始建议妈妈们一定要说得简单，尽量用字或短语表达，因为宝宝最初理解不了太长的语句，妈妈说得简单，宝宝才容易听懂、模仿；妈妈应与宝宝面对面交流，说话时语速放慢，口形夸张，这样宝宝会模仿妈妈的口形练习发音。

9-12个月的时候，宝贝们这时候能听懂父母的一些简单话语和指令，会努力与周围的世界对话了。有时还会自言自语，他们会用一个自己已经会说的字做开头，而后叽里咕噜地讲一串让人听不懂的话，这时爸爸妈妈们不要紧张，宝宝只是在自己练习说话，爸爸妈妈们不用去帮忙翻译，也不用打扰他们。

这个阶段的宝宝听到妈妈说“抱抱”会伸开小手扑向妈妈，说明他们已经明白妈妈的语义了。那么在下次宝宝伸开双臂找妈妈抱时，妈妈可以先站在原地稍等，既不着急去抱宝宝，也不要马上就说“抱抱”，而是先等待一会儿，微笑着鼓励宝宝。这时是锻炼宝宝说话的最好时机，宝宝有可能在急需妈妈拥抱时自然而然地说出“抱”这个字。

在宝宝理解语义后，他们的需求是语言发育最强的推动力。如果这个时候妈妈还在对宝宝的一切肢体语言或咿呀乱语有求必应，那么宝宝可能会迟迟不开口说话，妈妈需要通过延迟满足宝宝的需求来促进宝宝的语言发育。如果宝宝模仿妈妈发音时，希望妈妈及时给予鼓励，不一定每次都是食品或玩具，有时妈妈的一个微笑或一个拥抱是对宝宝最好的奖励。

但要注意的是，这个阶段千万不要强迫宝宝说话，不要用“宝宝你说抱抱，不说妈妈不抱”类似强迫性语言逼迫宝宝，这会让他们对说话这件事变得很反感，事与愿违。如果妈妈在等待宝宝一会儿后发现宝宝只是乱叫或哭闹，说明他们可能还没有掌握“抱”的发音，那么妈妈可以像之前那样一边说抱抱，一边把宝宝抱起来，下次再通过延迟满足给宝宝练习的机会。

宝宝的语言发展是个循序渐进的过程，爸爸妈妈的言传身教能够帮助孩子语言发展更加顺利，促进智力开发，掌握更多的词汇，让我们的宝宝不仅聪明可爱，而且口齿伶俐。

文/祝捷(海淀区妇幼保健院)

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