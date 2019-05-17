原标题：这样玩游戏专“治”孩子不合群

孩子上幼儿园之后，许多家长会收到老师的善意提醒——“你们家孩子是不是太内向啦？他总是一个人坐在地上玩积木或者看书。老师给指令的时候，他心不在焉，坐在一边看着。做游戏时，总愿意自己一个人玩，几乎不和老师、其他小朋友交流。”得到这样的反馈，家长不由得心里打鼓：我的孩子是不是有什么问题？

在幼儿园阶段，儿童的社交能力是比学习能力更受关注的能力，特别是同伴交往能力。无论是父母或老师，都期待孩子能合群，善于与老师、同伴沟通交流。一旦孩子出现不合群的现象，父母都会变得有些紧张。不合群问题的背后隐藏着父母的隐忧：“他这么不合群，是不是存在心理缺陷？以后上小学、中学怎么办？会不会一个人默默地坐在那里，没有任何朋友？会不会因为不合群受欺负？”甚至在查找相关书籍之后，回想一下“孩子的眼神交流有点少，语言发展比同龄孩子弱一点”，反而陷入更严重的恐慌。

孩子是否不合群 要视年龄而定

事实上，对于大部分孩子来说，这是特定年龄段出现的正常现象。孩子参与游戏的方式除了两人或两人以上的合作游戏之外，还会出现以下情形：

1.单独游戏——孩子自己玩玩具，沉浸在自己的游戏世界里，不关心周遭的人或者事情；

2.旁观者行为——孩子观察别人玩玩具，他们默默地观察别人，或者提出一些建议，但很少自己动手摆弄玩具；

3.平行游戏——孩子和同伴一起玩玩具，互借玩具，但他们很少交流，基本上是各玩各的。

因此，孩子在游戏过程中不合群的问题，要根据年龄判断。直到幼儿园大班时，孩子都是以坐在一起各自玩耍的平行游戏为主的；到了大班后半学期，计划性的合作游戏才逐步增多。特别是学龄前的孩子出现单独游戏的现象，不能说明他们出现了心理问题。

这些小游戏 让宝宝成“社交达人”

如何帮助孩子提升同伴交往的能力呢？在孩子的世界里，最普遍的沟通媒介是游戏。因此，家长可以借助游戏的形式来帮助孩子。

1.提供丰富的亲子互动游戏。常见的亲子互动游戏有运动性游戏（拍球跳绳）、象征性游戏（角色扮演）以及建构性游戏（积木拼搭）。比如，一个孩子在游戏过程中说出，他不和其他孩子玩耍的原因是“他一直观察，看看谁和自己一样喜欢积木，彼此能成为好朋友”。对于幼儿园小班与中班的孩子而言，单纯依靠语言，很难如实地表达出自己的想法。借助亲子互动游戏，家长能知道孩子行为背后的真实意图，从而更客观地判断孩子的发展状况。

2.增强儿童的游戏规则意识。如果孩子缺乏必要的游戏规则意识，可能在融入群体时出现困难。当孩子们制定好游戏规则时，一个孩子不想遵守游戏规则，总想打破游戏规则，可能出现同伴排斥。比如，孩子们都为搭建积木高塔想办法，只有他在一旁搞破坏。久而久之，其他孩子就不愿和他一起玩。家长可借助棋类或球类等竞技性游戏，让儿童了解规则的重要性，提升儿童主动参与游戏的意愿，建立必要的游戏规则意识。

3.提供充足的同伴游戏机会。一些刚上幼儿园的孩子缺乏集体生活的体验，不知道如何与同伴相处。因此，家长为孩子提供结识同伴的机会，形成同伴游戏的氛围。比如，家长可以带孩子在公园里或广场上结识新朋友，也可以约朋友家的孩子一起出游。与成人相比，年龄相仿的同伴是儿童更愿意模仿的对象。孩子更理解同伴的想法，也更愿意效仿同伴的行为。模仿是儿童学习的重要途径，通过同伴游戏，让孩子在玩耍中学会与同伴互动、交流与分享。

文/石孟磊（国家二级心理咨询师）

(责编：何淼、熊旭)