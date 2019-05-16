陈宝生：智能时代，教育如何走好“未来的路”

人民网北京5月16日电（刘婧婷）“智能时代，我们既是见证者也是参与者，既是探索者也是传播者，既是分享者也是受益者。”今天，国际人工智能与教育大会在京开幕，教育部部长陈宝生出席并做主旨报告说，“中国坚定不移地支持这个会议定期举办，努力将其打造成为交流情感、传播思想、分享智慧的重要桥梁，成为知晓最新成果、把握最新动向的重要窗口，成为沟通信息、合作洽谈的重要国际平台”。

陈宝生在报告中提到，人工智能是实现教育生态重构的有效手段，人工智能技术在教育中的深度广泛应用，将彻底改变教育的时空场景和供给水平，将实现信息共享、数据融通、业务协同、智能服务，推动教育整体运作流程改变，使规模化前提下的个性化和多元化教育成为可能，进而构建出一种新的灵活、开放、终身的个性化教育生态体系。智能技术对教育行业的渗透打破了传统教育系统的固有生态，使其开始向智能教育的新形态迈进。

陈宝生指出，在高度关注人工智能促进教育发展的同时，我们也要密切关注人工智能对教育带来的问题和挑战，如人机关系的伦理困境、个人隐私的滥用危机和新技术应用的数字鸿沟等。我们要秉持积极审慎的态度，踏踏实实走好未来智能教育发展之路。

陈宝生认为，未来智能教育发展可能有以下几条路。

普及之路——

“进学科、进专业、进课程、进教材……”

陈宝生表示，我们将把人工智能知识普及作为前提和基础。及时将人工智能的新技术、新知识、新变化提炼概括为新的话语体系，根据大中小学生的不同认知特点，让人工智能新技术、新知识进学科、进专业、进课程、进教材、进课堂、进教案，进学生头脑，让学生对人工智能有基本的意识、基本的概念、基本的素养、基本的兴趣。有了普及，就有了丰厚的土壤，就有可能长出参天大树。我们还需要引导老师，在教师职前培养和在职培训中设置相关知识和技能课程，培养教师实施智能教育的能力。我们还要在非学历继续教育培训中、在全民科普活动中，增设有关人工智能的课程和知识，进一步推进全民智能教育，提升全民人工智能素养。

融合之路——

“建立起教育与人工智能产业的对接对话机制”

“人工智能是一项存在无限变量的技术。新创意、新技术、新产品将可能以超乎我们想象的速度增长。”陈宝生提出，我们要立足人才培养、科学研究和教育管理的实际需求，建立起教育与人工智能产业的对接对话机制，将产业界的创新创造及时地转化为教育技术新产品，稳步推进包括智能教室、智能实验室、智能图书馆等设施的智慧校园建设，提供更多更优的人工智能教育的基础设施。

变革之路——

“推动学校教育教学变革、学校治理方式变革……”

“发挥好、利用好人工智能技术在推动学校教育教学变革、推动学校治理方式变革、推动终身在线学习中的作用。”陈宝生提出，统筹建设一体化智能教育平台，建立教育教学数据支持体系，以智能技术创新人才培养模式、改革教学方法和教育评价体系，推动深度学习、跨界融合、人机协同、群智开放，助力实现因材施教，构建智能化的终身教育体系。以智能技术推进教育教学决策的科学化、资源配置的最优化和教育管理的精细化，提升教育治理能力。以人工智能推动教师专业发展，全面提升教师运用人工智能教育技术和开发人工智能教育资源的水平。

创新之路——

“探索智能教育的发展战略、标准规范以及推进路径”

“我们将把科技创新作为引领力量，深入开展智能教育应用战略研究，探索智能教育的发展战略、标准规范以及推进路径。”陈宝生表示，积极推动建立长效投入机制，汇聚优质学科资源和高校、企业等方面的研究力量，优化产学研用一体的智能教育技术研发体系，充分挖掘现实发展需求，整体推进新一代人工智能相关学科的发展，积极推动人工智能创新成果在教育领域的转移转化。同时，我们也会更多地关注“数字公平”，发挥公共财政的主导作用、充分调动各方面特别是企业界、产业界的积极性，努力向农村地区、边远地区、贫困地区加大投入、配置更多资源、提供更优服务，让技术弥合差距、缩小鸿沟。

(责编：刘婧婷、熊旭)