北方工大科技创新工作会议探索“京味”创新发展之路

近日，北方工业大学正式启动科技创新工作会议暨科技创新活动周。

适逢2019年全国科技活动周暨北京科技周活动即将开幕，北京正全力推进全国科技创新中心建设、加快构建高精尖经济结构，本次活动以“激发科技创新活力，为全国科技创新中心建设做贡献”为主题，明确了学校科技创新未来发展的目标和任务。

作为市属高校，北方工业大学以服务首都“四个中心”建设为科技创新工作目标，坚持服务现代工业，坚持科学素养、艺术素养与人文素养的涵育熏陶、坚持理论教育与实践养成相结合，科技创新能力持续提升，为国家和北京市经济社会发展提供了科技和人才支持。

学校在坚守工业报国情怀的基础上，确立“大学是创新的实验体、发动者和提供者”这一理念，聚焦新一代信息技术、人工智能、智能装备等新工科优势，向智能制造、智能控制、智能信息、智能建造、智能管理、风险防控等领域转型并凝练优势特色，促进多科交叉融合、协同创新，体现“京韵”“京味”，满足首都特大城市建设与治理重大需求。

会议提出了“融合立德树人+专业人才”的培养目标，探索“人工智能+X”的人才培养模式，重组再造人才培养过程，以新工科建设为契机，把科研创新与人才培养紧密结合，依托国家重大科研项目、国际科技合作项目以及重点学科和科研基地建设，培养具有科技创新能力、掌握科技前沿技术的社会主义建设者和接班人。

据悉，本周北方工业大学将陆续组织高精尖创新研究院成立仪式暨学术论坛、科技创新专题研讨会以及各学院组织的系列论坛，推进学校创新驱动发展和新一轮的科技创新建设。

(责编：褚昕岚(实习生)、熊旭)