北京外国语大学副校长贾文键：创新能力决定发展能力

人民网北京5月16日电 近日，第三届国际化学校行业年会暨教育资源博览会在北京举办。北京外国语大学副校长贾文键表示，人才培养跟不上等是业界有高度共识的制约国际化学校可持续发展的难点问题、重点问题。

贾文键认为，第一，创新能力决定发展能力。如何把新理念、新技术、新标准、新模式因地制宜地融入进来，决定着学校的核心竞争力和可持续发展能力。第二，规范发展才是真实发展。将规范化发展内化于心，外化于形的国际化才能真正把握规范带来的新的发展机遇。第三，着眼未来才能迈向未来。国际化学校的办学应该为适应信息化、智能化、个性化而主动作为。第四，教育质量是最大教育常量。国际化学校要高度重视课程开发，师资培养和教学实施，多研究、多投入。

“从整个世界的情况、从中国国情来看，推进教育现代化必须扎根中国，同时也必须融通中外、立足时代、面向未来。”中国教育学会副会长、国家督学尹后庆认为，要从优秀的教育传统中间去吸取营养，同时积极吸收借鉴国际先进经验，以新的发展理念和教育思想去指导今天的教育现代化。

广东外语外贸大学副校长刘建达提出，首先，扎根中国是国际化学校行业生存发展基础，要坚持社会主义办学方向，要立足中国国情，树立和弘扬中国基础教育的自信和特色。其次，行业规范是国际化学校继续前行的保障，国际化学校的规范办学需要一套科学合理的行业标准来指导，保证国际化学校贯彻党的教育方针，支持国际化学校建立符合中国国情接轨国际规则的办学体系。再次，融通中外是国际化学校行业共同努力的方向，应充分吸收和借鉴当代世界基础教育领域的优秀成果，在教学理念、教学方法、师资培育等方面加强中外合作和交流。

会上，与会代表共同研讨、合作对接，在人才培养目标、学校运营管理、师资队伍建设、信息技术应用、行业自律发展等方面达成共识，并发出行业共同倡议。

第一，要扎根中华文化沃土，培育德智体美劳全面发展和具有民族自信、全球视野的国际化人才。第二，要适应加强党的全面领导和依法治教要求，严格依法办校、规范办校，进一步提高国际化学校的管理水平。第三，要把国际教师的培养引进作为学校建设的重中之重，大力提升师资人才队伍的素质能力。第四，要紧跟科学技术日新月异的发展步伐，在智慧校园建设和未来学校探索方面发挥示范引领作用。第五，要加強行业自律，规范行业行为，携手共创良性互动、有序竞争、合作共赢的环境氛围。

据了解，本届大会由北京外国语大学主办，会议以“规范发展 融合创新”为主题，共设置10场主题峰会，分别涉及校长领导力与学校运营管理、学生综合素养发展、智慧校园与未来学校、教师发展与团队建设、国际化学前教育运营与管理、国际竞争力与语言能力建设、课程与教学资源建设、质量保障与测评体系、国际教育投融资、校园设计与品牌发展。（郝孟佳 褚昕岚）

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