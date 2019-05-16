重庆理工大学：新工科、人工智能、服务地方获关注

原标题：2019全国主流网媒记者团走进重庆理工大学：新工科、人工智能、服务地方成为关注焦点

14日下午，“2019全国主流网络媒体重庆高校行”大型融媒体采访活动走进重庆理工大学。

人民网、中国网、光明网、央广网等30余家中央及省级重点新闻门户网站记者采访团齐聚重理工，深入了解重理工的办学魅力。

从杨家坪校区到花溪校区，从清研理工创业谷到汽车科技馆、教育部工程研究中心、学生活动中心、体育馆、校史馆......记者团们不仅深入了解了学校的“硬件”设施，还进一步深度了解学校近八十年的办学内涵。

“清研理工创业谷为师生创新创业打开一扇窗”

昨日下午，“2019全国主流网络媒体重庆高校行”记者团走进杨家坪校区，实地感受重庆理工大学清研理工创业谷带来的震撼冲击。

据了解，重庆清研理工创业谷科技发展有限公司是重庆理工大学与清华大学苏州汽车研究院联合重庆市九龙坡区政府等单位共同打造的产、学、政、金、研背景的孵化平台。

对于见多识广的记者们来说，清研理工创业谷与其他平台有何不同？这是来自云南网记者高艺萌的现场追问。

据了解，该创业谷利用市场化的管理机制，构建“四轮驱动”创新孵化培育模式，形成“孵化平台+基金+研究院+检验检测”的协同创新体系，给入驻该创业谷的创新企业带来系列利好政策、技术指导和基金支持。可为企业提供办公研发、小试中试、规模生产的“三级孵化”场地，打通从苗圃、加速、产业园的三级孵化链条。

比如，在清研理工创业谷的大楼里，受到记者团关注的中电天时公司就是其中之一。重庆中电天时精密装备技术有限公司成立于2016年，主要围绕时栅传感器及其衍生产品进行设计、研发、制造、销售和服务为一体的创新型科技企业，是重庆理工大学教授团队科技成果产业化的企业。

其主要产品时栅角度编码器，已经达到世界先进水平。此外，时栅作为首个由中国人发明并命名的位移传感器，还获得国家技术发明二等奖和中国专利金奖，申请中国发明专利50余项，PCT专利授权2项。

这样的企业并不是唯一，在重庆理工大学产学研深入建设的背景下，一大批优秀创新型企业正稳步成长.......

理工版“车神”现场大秀酷炫车技

随后，记者团一行来到学校花溪校区。在这里，全国主流网络融媒体主编、记者们走进校史馆、学生活动中心、大学生艺术团、心理健康与成才服务中心、机械检测技术与装备教育部工程研究中心、汽车零部件制造先进制造技术教育部重点实验室等地，从内到外，深刻领略重理工人才培养的别样风采。

“哇，这也太炫酷了吧！”在汽车零部件先进制造技术教育部重点实验室，全国主流网络融媒体记者亲自上阵“钻”进赛车，体验了一把重理工车辆学院学生设计的巴哈赛车的快感。在现场，车辆工程学院的学生还亲自为记者团上演了一场理工版“车神”酷炫车技，让现场记者团纷纷惊呼了不得！

在学生活动中心，全国主流网络融媒体主编、记者们参观了心理咨询中心的心理热线与预约室、个体咨询室、心理督导室、团队辅导室、情绪宣泄室、沙盘游戏治疗室、音乐放松治疗室、心理档案室等几个功能室，纷纷表示心理咨询中心做的真精致！

“这里的沙盘、音乐放松椅以及宣泄室非常专业，能够让人切身体会到被关怀和保护的感觉，让我自己都想当一个心理咨询师了！”中国日报网记者林思雨参观完心理咨询室，这样表示。

全国网媒记者团观看学生下棋 周涛/摄

新工科、思政工作、人工智能成为关注焦点

作为重庆市重点建设高校，西南地区唯一一所具有兵工背景的普通高等本科院校，重庆市属高水平新工科建设高校、国家级大学生创新创业训练计划建设高校、全国毕业生就业典型经验高校，重庆理工大学办学成绩显著。

党委副书记、校长石晓辉表示，学校办学历史悠久，家国情怀厚重。1940年，学校应国家兵工所需而诞生，经过多年发展，学校正朝着“建设特色鲜明、西部一流的高水平应用研究型大学”奋斗目标前进。

在座谈会现场，来自人民网记者姜虹羽，则将关注的焦点聚焦在新工科建设，她很好奇作为一所兵工背景高校，对于建设高水平新工科学校有哪些推动力。

“新工科建设，优秀师资必不可少，学校在高水平师资队伍建设层面，有哪些好的经验？”来自湖南红网的记者蒋兴莎，关注的焦点放在师资队伍建设层面。

人工智能是相对比较火热的专业，那么，在今年的招生工作中，专业和招生人数有无增加？来自河北新闻网记者郑佳很关注学校的人工智能发展。

“作为工科优势高校，高质量服务于重庆市新产业发展，始终是重理工新工科建设的使命，也是探索新工科的应然需求.......”“每年积极参与由团中央、教育部发起’西部计划’备受社会各界好评；‘三下乡’团队连续20年获全国社会实践活动‘优秀单位’；学生社团20余年‘上门’义务维修，用坚持诠释工匠精神；近万名在校注册登记志愿者.......”

值得一提的是，“课程思政”“人工智能”“国际化办学”“服务地方经济”等，都成为记者们追问的焦点。

“这次理工行，给我最大的印象就是师生很务实、朴实、厚实，他们既有内涵又有技术，特别是学校层面，创新驱动发展动力十足！”来自中国吉林网记者华欣欣这样表示。

(责编：李依环、熊旭)