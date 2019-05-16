薪酬收入低于留学花费 七成留学生表示不后悔

原标题：薪酬收入低于留学花费，会后悔吗？

“出国留学，毕业后薪酬收入可能会低于留学花费，会不会后悔？”新东方日前在京发布的《2019中国留学白皮书》（下称白皮书）给出了答案。该白皮书调研数据显示，在已有留学经验人群中，近七成留学生表示，对留学回报的评价不应局限于收入层面，更重要的是留学经历给自己的人生带来的收获。

新东方教育科技集团CEO周成刚表示，出国留学让中国学生走出国门看世界，让他们的思维模式更加国际化，也有助于他们拥有世界胸怀。同时，也让中国学子能够站在世界舞台上与全球人才竞争，从而赢得属于自己的位置。

内在提升是主要驱动力

教育部数据显示，2018年度我国出国留学人员总数为66.21万人。2018年度与2017年度的统计数据相比较，出国留学人数增加5.37万人，增长8.83%。

随着出国留学人数的逐年攀升，中国留学生群体也受到越来越多的关注。从2015年开始，新东方每年都会发布《中国留学白皮书》，勾勒中国留学生群体及留学市场全貌。

“通过多年的数据积累与对比可见，留学人群对留学价值的认识在逐步变化。”新东方前途出国助理副总裁李浚说，更多人把留学当作一个实现自我价值的通道。

“我正在为到美国交换留学做准备。因为交换留学只有1年，时间较短，希望在出国前，从语言到跨文化适应，都提前做好准备。”北京姑娘万雨（化名）是中国农业大学的一名大二学生，希望在读本科期间能争取到出国交换学习的机会，以体验不同的教育模式，“想感受一下国外的课堂模式、学术氛围，最重要的是能让自己的视野变得开阔，也想借机看看自己是否适合在国外读研究生。”

万雨的观点是不少拟出国留学学子的共识。白皮书显示，对比近3年数据，内在自我提升对意向留学人群的驱动依旧强势，占比逐年攀升。其中，超过半数的学生希望通过留学拓宽国际视野、丰富人生经历、学习前沿知识，单纯为获得学历等因素呈现下降趋势。

同时，随着国内经济的稳健发展，中国学子通过留学移民的想法逐渐淡化，更多学子将出国留学看做一种教育经历。

提前进入“求职状态”

在出国留学日趋理性的大背景下，中国学子的职业规划在不断提前。白皮书显示，两成人群在留学初即进入“求职状态”。

正在英国莱斯特大学读传播专业的王彦（化名）正是这两成人群中的一员，在入学之前她已经做好了职业规划。“我本科读的是新闻专业，对未来的工作期望是从事新媒体传播，但本科阶段关于这方面的了解不够。我希望在读硕士期间，将重心放在新媒体传播方面，毕业论文题目也准备从这个角度切入。包括实习单位的选择，我不打算去传统媒体，而是准备找一些互联网公司锻炼，以提升自己的能力。”

相关留学专家表示，职业规划的重要性对海外学子或是在国内就读的学生来说，同样重要。但前者因为人不在国内，对国内就业情况相对了解较少，更需要合理安排时间，提早做好职业规划。唯有这样，才能将留学经历的价值最大化。

“英国硕士只有1年，如果不在留学前做好职业规划，等到快毕业时再去找工作会非常被动。”正在英国华威大学读硕士的小李说，“入学前，我和已经毕业的师兄、师姐交流过，他们都建议职业规划要提早，关注就业情况的时间要提前。”

在北京针对海归的专场招聘会上，非接近毕业期的大一大二学生的身影越来越多，也从侧面印证了小李的判断。“如果时间不凑巧，有些学生家长也会替孩子投简历，为的是早点了解就业情况。”小李说。

超九成用人单位认可留学价值

教育部数据显示，2018年度与2017年度的统计数据相比较，留学回国人数增加3.85万人，增长了8%。

李浚表示，白皮书传递了一个信息——对比5年数据，选择毕业后立刻归国就业的人群占比呈持续上升的趋势。“一方面是与国内相比，国外就业市场已趋饱和，使得更多意向人群打算毕业后马上回国工作；另一方面，越来越多的意向留学群体留学目的本身就是为增加在国内就业的竞争力。”李浚说。

“我们常谈海外实习经历的重要性，但我观察发现，周围同学的选择正在悄然发生变化，希望毕业后马上回国工作的学生不少。以我所学的专业为例，国内很多互联网公司既有朝气，也给了年轻人一展身手的平台。毕业后立马投入工作，是我想过很多遍的场景，感觉充满了力量。”王彦说。

在王彦看来，海归的优势和出国留学的意义紧密相关。“如果只是为了学习新的知识，并非出国留学才能实现。留学最大的意义在于思维碰撞、跨文化体验和开阔视野等。只有在这几个方面实现了自我提升，才能充分展现海归的优势。”王彦说。

值得关注的是，白皮书调研数据显示，89%的用人单位认可留学带来的价值和意义。其中，“专业技能”和“创新能力”是海外学子被用人单位最看重的优势。 （赵晓霞）

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