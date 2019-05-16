郑州：展职业技能 秀青春风采

原标题：展职业技能 秀青春风采

近日，2019年郑州市职业教育成果展示暨中职学校参加国赛动员大会在郑州市商贸管理学校和郑州艺术幼儿师范学校航海路校区举行。“小工匠”们用巧手匠心将专业技能完美呈现，用自己的一技之长，展现了郑州职业教育取得的教学成果。

“绝活”表演显技能

飞速点钞，只能看见手指飞舞的残影；独具特色的长嘴壶，将茶水如行云流水般注入茶杯；虎虎生风的军体拳表演让人血脉沸腾……活动现场，各参展学校结合各自的专业特色，通过内容丰富的展板、形式多样的现场体验、丰富多彩的技能展演等形式，向大家展示郑州职业教育的魅力。

郑州市电子信息工程学校学生造型设计展示

郑州市科技工业学校学生表演禅茶

郑州市信息技术学校学生操作工业机器人

郑州市财贸学校学生表演长嘴壶茶艺

“当初选择学校的时候，我到郑州市财贸学校考察，就被学校的长嘴壶表演吸引，我想学习这门技艺，因此立刻就报名了。”来自郑州财贸学校高级饭店运营与管理专业二年级的吴金铭表示，自己在学习这门专业的同时，也深深被长嘴壶茶艺背后蕴含的茶文化吸引，学到了很多关于茶文化的知识。该校老师杨丽丽介绍说：“长嘴壶茶艺是学校的特色课程，它作为中国的非物质文化遗产从2006年被引入学校，深受同学们的喜爱。学校还在继承民族文化的同时，结合现代人的审美和饮食习惯，对长嘴壶茶艺进行了创新。”

果蔬雕刻、花式调酒……学生们的优秀作品和精彩表现收获了阵阵掌声，也让现场的人们感受到了职业教育服务美好生活。郑州市电子信息工程学校的一名老师表示：“近几年，我们学校的形象设计专业已经成为一个非常受欢迎的专业，毕业生几乎都被省内专业摄影机构聘用。”

服务性是职业教育的一个主要特色。我市中等职业教育坚持以服务区域经济社会发展为主线，以培养创新型、实用型技术技能人才为突破口，大力开展人才培养模式改革，不断提升人才培养的质量和水平。记者了解到，我市中职毕业生就业率连续5年超过95%，中职教育与产业经济发展联系日益紧密，支撑和保障区域经济发展能力持续增强。2018年，我市中等职业学校向社会输送毕业生近4万人，为现代农业产业培养毕业生2千余人，为中国制造打造新生代工匠2千余人，为现代服务业培养急需人才3.5万余人，有效保障了新生劳动力供给；全年承担各类社会培训20万余人，为提升一线产业工人的技能水平做出了贡献。

课程优化育人才

活动现场，记者看到我市各职业院校为了彰显各自的办学实力，都使出了浑身解数。为了吸引现场人们的眼球，来自郑州财经技师学院的学生现场展示起了高超的无人机操控技术。“今天在现场展示出来的只是我们学习中的很小一部分，经过在学校两年的学习和实践，目前，我已经掌握了各种型号、多种用途的无人机操控。”该校学生石秀峰表示，现在的自己可以独自完成简单的航拍视频和照片，农林植保方面也基本可以完成。

“我们学校从2017年开始创办了无人机专业，在课程建设方面，主要开设的有航拍、植保、航测，这三个方向是当前以及以后十年内的主流就业课程。”该校老师王伟豪说道。

“2017年，我们开设了工业机器人调试与维护专业，设置有电工基础、机械原理、机械制图与CAD、工业机器人仿真实训等课程。”郑州市信息技术学校老师王清源表示，如今，在企业转型升级的背景下，不仅需要工业机器人现场编程、机器人自动化维护等方面的人才，还需要大量从事工业机器人安装调试和售后服务等工作的专门人才。

追随时代的脚步，不断增强专业建设能力，我市中等职业教育坚持专业建设发展与区域产业布局同步规划，建立专业建设动态调整机制，提高专业建设水平。据了解，目前，我市中职学校开设18个专业大类，132个专业二级类，468个专业点。建设专业集群21个，省、市级名师技能工作室39个，省级品牌示范专业、特色专业40个，市级拟重点建设专业30个。通过项目推动、政策引领，有效形成对接产业、各具特色、错位发展、优势互补的专业布局。此外，信息化教学也在加快推进。目前，我市共有数字化校园建设试点校2所、智慧校园1所、数字校园10所。并积极建设精品课（微课）资源共享平台，加快推进中等职业教育现代化发展进程。值得一提的是，2018年4月26日，河南省中职教育课程联盟成立，这是中职学校提升信息化教学水平的重要途径，也是探索新型教学模式发展和改革的重要举措。

校企合作动力足

“5月初我刚刚参加了学校组织的企业实训，在那里接触到了更多的设备。工作人员带领我们参观流水线，让我对以后可能从事的岗位有了初步的了解，对未来的工作也有了更明确的目标。”来自郑州市信息技术学校工业机器人调试与维护专业的蒿常萌说。

郑州市国防科技学校副校长段峰介绍说：“我们学校的汽车专业已成为河南省的重点专业，在该专业下的汽车制造模块，学校和宇通公司制定‘蓝色精英培养计划’，打造‘2+1+3’模式，‘2’是指学校和企业共同培养学生两年，‘1’是指学生到企业顶岗实习1年，‘3’则是指宇通公司为学生提供3年学费，让学生带薪上学，并且在毕业后成为宇通公司的正式员工。”

企业的加入为职业教育注入更强劲的动力。记者在采访中了解到，学校与企业大多采用订单培养、企业冠名、共建实习实训基地等方式，开展多形式、深层次合作。近年来，我市中等职业教育秉承“产教融合、校企合作、工学结合、知行合一”16字方针，不断深化职业教育改革发展与创新，深入推进职业教育校企合作。围绕郑州国家中心城市建设，对接以先进制造业为支撑、以现代服务业为主导的现代产业体系，确立了1所现代学校制度试点单位，8所现代学徒制试点单位，10个行业职业教育教学指导委员会，256个校内实训基地，1300余个校外实习实训基地。目前，我市正在积极筹建职业教育公共实训中心，以进一步满足教育教学需要和学生实习实训需求。

能工巧匠是物化科技成果的主力，而职业教育则是培养能工巧匠不可或缺的摇篮。2018年，我市中职招生人数突破7万人，比去年同期增加1.1万人，招生规模比2012年增长了60％左右。郑州市职业教育正焕发出前所未有的蓬勃活力。（禹萌萌）

(责编：褚昕岚(实习生)、熊旭)