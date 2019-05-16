幼儿园娃娃也“抢跑” 编程是下一个奥数吗？

每周日的早晨，七岁的小男孩东东都要端坐在电脑前，进行在线编程的学习。近年来，像东东这样的小朋友越来越多，其中不乏幼儿园的孩子。编程成为继奥数、航模、英语之后的又一大课外培训热点，线上和线下教育都做得风生水起。甚至有人鼓吹：“人工智能时代来临，不学编程就是未来的文盲！”于是，众多家长又开始焦虑地把孩子带到了编程的起跑线上。然而，编程是否越早学越好呢？专家表示，对于大多数孩子来说，过早学习编程没有必要，有可能事倍功半，家长不应盲目跟风。

热潮：幼儿园娃娃也在学编程

一个月前，东东妈妈给孩子报读了线上少儿编程课程，一年1999元，每周上一次课，大概半个小时，课后提交编程作业。“他学的是Scratch，作为一个计算机盲，我也不知道Scratch是什么。但周围好多孩子都开始学编程了，有朋友向我推荐了这个课程，我一看，也不贵，就让孩子尝试一下。”东东妈说，孩子目前学的，基本是通过一些模块的组合，来设计一些小游戏。老师在上课的过程中，会介绍诸如“事件、控制、变量、条件、坐标、广播”等概念，然后讲解示范如何实现设计任务。因为都是一些小动画，孩子还挺感兴趣的。

但以她的观察，孩子目前还处于“依葫芦画瓢”的阶段，并没有真正了解概念。其实，在东东5岁时，他就已经接触过了机器人课程，当时上的是线下课，每节课150元左右，机构表示，该课程培养动手能力，创新思维，通过课程的推进，也会涉及到编程的内容。东东学了一年，没有继续学下去，前面学的知识也就荒废了。

“他们班上有好几个小朋友也是从幼儿园就开始接触编程了。我的想法是，编程肯定是要学的，早一点打下基础，到真正要学的时候，能够接受得快一点，不至于跟不上。”东东妈说。

记者了解到，有家长为了孩子学编程，不惜一掷万金。一位妈妈在论坛发帖称，花了三万元给儿子学编程。

囧状：有的“编程老师”不懂linnx

据不完全统计，全球已至少有24个国家在基础教育中设立了编程课程。2017年7月，国务院印发《新一代人工智能发展规划》，明确鼓励实施全民智能教育项目，在中小学阶段设置人工智能相关课程，逐步推广编程教育。

今年初，中小学人工智能教育项目成果发布会在北京举行。一套涵盖了三到八年级的《人工智能》学生用书，引发了与会者的关注。书里的一个程序设计是《聪明的笨鸟》，孩子们需要明白笨鸟变聪明的原因，然后借助人工智能的方法，通过编程，让小鸟规避障碍，顺利过关。广州市教育研究院正是“中小学人工智能项目”的发起单位之一。目前，该项目已经形成了中小学人工智能装备、中小学人工智能教育装备配备方案、中小学人工智能课程智能等三项成果。据悉，今年秋季的新学期，这些新成果将陆续走进北京、广州、武汉、西安、深圳的中小学课堂。

在政策驱动、家长追捧之下，众多培训机构闻风而动，资本的青睐更是促使少儿编程行业迎来大爆发。《2018年中国少儿编程行业研究报告》显示，近年来，众多少儿编程企业相继获得大量融资。在网上搜索“广州 少儿编程培训”，相关搜索结果多达986万个。至于编程机构的师资，也是鱼龙混杂。

记者在网上看到，有机构招聘编程老师，只要求初中以上学历。还有一名自称在机构当过编程老师的网友在网上发帖称，他在两类机构担任过编程老师，第一类是扎扎实实学习基础语言、数学，比较正规但枯燥，考量孩子的智商和天赋。第二种是在教学平台的基础上搞一些互动性的编程游戏，主要是锻炼下逻辑，但老师素质参差不齐，有的老师竟然不会用linux，对树莓派(Raspberry Pi)也一头雾水。

专家：过早学习编程事倍功半

海珠区实验小学信息技术正高级教师郑贤表示，学习编程虽然有必要，但一般来说不是越早越好，迷信“编程从娃娃抓起”，幼儿园就让孩子学编程，可能会事倍功半。“如果在适当的年龄学，例如小学三年级开始，可能按正常的教学进度就有收获，但是如果从幼儿园就开始学，可能花费成倍乃至更多的时间，孩子都不一定明白自己在做什么，大不了就是按葫芦画瓢。”郑贤表示，学习编程是需要孩子有一定的认知基础，包括认识英文字母、基本的数学知识，还有一定的逻辑思维以及理解能力。除了个别一些有天赋的孩子之外，大部分幼儿园的孩子都不一定具备这样的认知，因此学习编程不是越早越好。

另外，在孩子学编程之前，家长也有必要做一些“功课”，包括告诉孩子编程是什么，为什么要学，学了之后可以做什么等等。要让孩子有所了解、感兴趣，再开始学。此外选择老师也非常重要。“不是随便找一个会编程的人，就能教好孩子编程。”郑贤说，编程需要有严谨的逻辑思维能力，老师要善于引导，激发孩子的灵感、培养他的兴趣。此外编程从某种程度来说，是有一点枯燥的，如果老师不懂得引导孩子，有可能会导致孩子失去兴趣，适得其反。

有编程机构负责人表示， 希望行业能够更规范，不论是机构的准入资格、培训课程、任教教师都应该进行管理。据了解，目前人力资源和社会保障部旗下的中国国家培训网已经开始机器人教育指导师相关培训和考核，培训合格的老师可以持《机器人教育指导师》证书上岗。而在2017年底，国家机器人教育指导师培训和考试在广州举行，首批学员已经持证上岗。（广州日报全媒体记者刘晓星）

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