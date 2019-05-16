270万元，浙师大才女拿下留美读博全奖

日前，浙江师范大学生化学院应用化学（全英文）专业151班的虞乐，被美国莱斯大学化学专业录取，将于今年秋季攻读博士学位，并获得高达270万人民币的全额奖学金。

拿到美国大学的全奖博士offer，这位女生是怎么做到的？

虞乐在做实验

连续16个小时做实验

每天五点半练口语

管式炉、摇床、紫外光谱仪、气相色谱仪……8幢教学楼的实验室里，实验仪器琳琅满目。虞乐一袭白大褂，在笔记本上整理当天的专业课内容，每隔五分钟便抬头观察，记录实验进展，有条不紊。

“每个人都是独立做一个课题，不像竞赛一样那么依赖团队。”老师对虞乐的定位，从一开始就向深造靠拢。化学代伟老师最初只了给她“脱硫”和“除污”两个大的研究方向，“具体要做什么，我需要自己来决定”。于是，她就钻进图文，反复查阅各种期刊和电子文献，在分析了各种现有成果后，她决定从粗油脱硫和饮用水除抗生素着手，研发吸附剂，制造清洁燃油并排除饮用水中的潜在致病风险。

在一次做动力实验的过程中，因为每隔15分钟就要记录一次实验数据，她不得不连续16个小时一直等在那里。“喜欢它就会静下心来，日日夜夜惦记着，连睡觉都在思索。”

2018年，她前往上海参加第四届大学生国际学术研讨会，面向来自世界各地的优秀大学生，作了报告，获得优秀论文奖。

虞乐能留在实验室，被老师青眼相待，很大一部分取决于她的英语水平。“刚开始，学姐学长的论文会找我帮忙翻译，后来老师的论文翻译完了也会让我看一遍。”畅读海外科学文献、全英文论文写作、线上与美国招聘官交流、参与英文学术报告会 ……如此棒的英语能力，成为她科研道路上的敲门砖。

高考英语140分的她进入大学后，依然每天五点半起床，雷打不动地练习口语，还经常到外语学院蹭课，“学习英语对我来说更像是一种爱好，我从中能感受到英语的独特魅力。”这样的英语学习积累让她只用了一个多月的时间就以106的高分通过托福考试。

本科阶段的研究经验

是全奖留学的敲门砖

和大部分依赖中介机构申请留学的学生不同， 虞乐所有的申请材料都是自己准备的，而本科阶段就十分丰富的研究经历是她获得全奖直博留学的敲门砖，“我有18个月的研究经验”。

虞乐的第一个研究项目，是关于一种典型的金属有机框架材料的改性（MOF199）。MOF结构脆弱，易受水分子的攻击。为增加它的疏水性，虞乐设法用抗水材料掺杂MOF199，但收效甚微。无奈碰壁后，她查阅大量参考资料，幸运地找到了关于疏水性有机配体的宝贵信息。

这个不懈求索的过程让虞乐很开心，她迅速提出了将疏水性元素——溴引入MOF199有机配体结构的想法，精心设计实验方案，并进行必要模拟。

她合作能力强，乐于助人，初出茅庐便在研究小组中广受赞誉。项目获得了国家大学生创新创业培训计划的资助。

三年本科生涯，她逐渐找到研究方向和兴趣，而美国莱斯大学化学专业的纳米技术研究已达到世界顶尖水平，“我在本科学习期间，就决定通过化学来提高人们的生活质量。做科学研究使这一理想成为可能，同时也给了我成就感。”她计划先完成博士学位，再进一步从事博士后研究工作。日后，不管是留在高校成为一名科学研究人员，还是从事高等教育工作，她都希望继续进行研究工作，并能向新一代的年轻人传授知识和经验。（郑琳）

(责编：褚昕岚(实习生)、熊旭)