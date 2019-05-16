一人一案解决残疾青少年就学问题

日前，中国残疾人联合会在北京举办第29次全国助残日新闻发布会。记者在会上获悉，2018年，我国贫困残疾人数量由281万减少至169.8万；义务教育阶段残疾在校生达到66.6万人，比2017年增加8.7万人；新增11.8万名城镇残疾人就业，49.4万名残疾人享受到职业技能培训服务。

2018年，国家出台《着力解决因残致贫家庭突出困难的实施方案》等，确保符合条件的建档立卡贫困残疾人全部纳入农村低保范围，加大包括困难残疾人在内的建档立卡贫困人口医疗救助力度，严格落实困难残疾人生活补贴制度和重度残疾人护理补贴制度。中国残联教就部副主任解宏德介绍，过去一年，改善残疾人基本民生和公共服务成果显著。

5月19日是第29次全国助残日。日前，国务院残疾人工作委员会、教育部等12个部门联合发布《关于开展第二十九次全国助残日活动的通知》。

《通知》要求，各地教育部门要围绕依法保障残疾人受教育权利、以扶智助力扶贫设计开展活动。走进特教学校和残疾儿童少年家庭，了解和研究就学方面存在的问题，巩固提高残疾儿童义务教育普及水平，一人一案逐一解决实名登记的未入学适龄残疾儿童少年，特别是贫困重度残疾儿童少年就学问题。（唐琪）

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