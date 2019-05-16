原标题：新职业来了 近七成受访者觉得技能培训很重要

随着科技的发展、经济模式的转变，出现了一批新兴职业。日前，人力资源和社会保障部等三部门正式发布了13个新职业信息。新职业的出现，对相关的人才培养也提出了要求。怎样才能更好地进行人才培养？

近日，中国青年报社社会调查中心联合问卷网（wenjuan.com），对2004名受访者进行的一项调查显示，69.3%的受访者建议增强新职业从业人员的职业技能培训，63.4%的受访者认为人才培养过程中要注意理论与实践的结合。

受访者中，84.1%的人已经就业，11.3%的人还在上学，3.3%的人待业。

北京某高校数据科学与大数据技术专业的刘淳（化名）觉得，新职业相关专业不像传统的学科，已经有了成熟的培养体系，与新职业相关的新专业的学习，对于老师和学生来说都是一个不断摸索实践的过程，“比如我所学的专业这学期新开设了Python编程课程，以前没有过，连老师之前都没有教过。老师们都是提前学然后再教我们”。

在北京从事物联网项目工作的罗娟（化名）认为，学校给学生提供一些实习和实践机会很重要，这样能让学生更好地了解自己想要做什么，也可以在学习的过程中对自己心仪的方向加以倾斜。

罗娟建议，学物联网相关专业的学生，除了选择本领域的工作，也可以尝试一些相关的行业，或者考虑读书深造，在硕博阶段选择一个主攻的细分领域。

对于新职业的发展，调查中，69.3%的受访者建议增强新职业从业人员的职业技能培训，63.4%的受访者认为人才培养过程中要理论与实践相结合，50.5%的受访者建议高校建立与新职业相匹配的专业。

“经济发展会带来新的工作岗位和内容，这是社会发展必然的现象。从人员开发与管理的角度讲，新职业的发布肯定会引起大家的关注。”对于新职业未来的发展，中国人民大学劳动人事学院教授林新奇建议，一是要加强对新职业的研究，这是现在比较缺乏的。二是新职业的宣传和职业培养方面要因势利导，促进我国相关产业的发展，不能只停留于发布新职业，还应该有后续的监督工作。对社会大众、求职者、学习者和潜在的求职者有更好的引导，促进产业的发展，打造我们的核心竞争力。三是做好职业的名称、推广和规范等方面的工作，“可以进一步结合我国的产业布局以及未来前瞻性的展望、战略规划等，为国家、社会和企业打造核心竞争力进行服务。从微观层面讲，在人才培养的内容和专业设置以及考生报考志愿方面，都应该有一个联动的机制”。

北京大学教育学院副教授蒋承认为，对于新职业的人才培养，高校的课程设计应该结合产业的应用、社会的需求。“高校的一些应用型的专业、服务于当前某些产业，因为如果对社会发展没有足够敏感度，没有敏锐的感知、接受和转换能力，就很难适应社会的快速发展，这也是对应用型高校和专业的一个很高的要求”。

蒋承认为，相关专业学生应该用更长远的、学习的就业观去看待未来的职业发展。“学生面临的一个挑战是，从高校、就业初期获得的知识是否是今后几十年里能够应用的技能，是否仍旧有收益。我们提出一个概念是‘做中学’，在实践的过程中一方面把本职工作做好，另一方面也要更多地关注职业未来的发展”。

关于新职业会带来的变化，调查中，64.8%的受访者觉得未来职业选择会更多样，61.5%的受访者觉得职业与兴趣会更加紧密地结合在一起，47.9%的受访者认为未来人们的就业方式会更灵活，47.3%的受访者认为未来专业化分工会进一步细化。

谈及未来无人机行业的发展，从事民用无人机相关工作的罗云（化名）告诉记者，在农用方面，无人机的使用给农业合作社、大型农场和农垦集团等都带来了很大的改变，还有很多大学生在这一领域进行创新创业。“在此次新职业出台之前，无人机培训学校的注册非常麻烦，我觉得新职业的发布会让无人机行业的发展更加顺利”。

“未来已来，不管你喜欢还是不喜欢，它就在那里，影响着我们生活的方方面面。同时，我觉得对于新生事物的探索，怎么谨慎都不为过。”罗云对记者说，无人机这种空中AI机器人与科技和时代脉搏紧密相连，需要不断地探索，“现在一些相关人才还很缺乏。我愿意看到更多年轻人进入这个行业，尤其是研究无人机的测绘技术，成为未来智慧城市与大数据的基底数据采集者”。

中国青年报·中青在线记者 孙山 实习生 矫芳

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