原标题：超九成受访者关注综合素质评价纳入中考成绩

综合素质在学生的学业水平评价中越来越重要。4月底5月初，全国各地中考新政陆续发布。北京、安徽、江苏、天津、西安、济南等多地在新颁发的中考新政中都对综合素质评价纳入中考成绩与评价实施办法等做了进一步说明与完善。

上周，中国青年报社社会调查中心联合问卷网，对2005名受访者进行的一项调查显示，91.2%的受访者关注综合素质评价纳入中考成绩。对于综合素质评价纳入中考成绩，受访者最关心的问题是评价如何做到科学客观（71.6%）。

91.2%受访者关注综合素质评价纳入中考成绩

赵刚是安徽宣城市民，儿子今年读初二。赵刚说，他和周围的家长都很关注综合素质评价被纳入中考体系。“听说要落实了，目前我们这里还没有具体的文件。这是教育评价机制上的重要改变，对于学生学习、家长培养孩子的方式都会产生重大影响”。

西南大学教育学部教授唐智松非常赞成把综合素质纳入中考成绩。“中考是检验义务教育成绩的重要工具。义务教育属于基础教育，基础教育顾名思义，就是讲究打基础的教育，而不是比赛顶端优势的教育。基础教育阶段的基础打得怎么样，综合素质评价结果就是一个基本指标”。

调查显示，91.2%的受访者关注综合素质评价纳入中考成绩，其中29.0%的受访者非常关注。交互分析发现，二线城市受访者对此最为关注（93.6%），接下来是三、四线城市（90.4%）、一线城市（90.3%）。

89.3%的受访者认为综合素质评价逐步纳入中考成绩，对推动落实素质教育有重要意义。

唐智松认为，将综合素质评价纳入中考成绩，一是有利于将中小学教育引向为学生终身发展打基础的方向，有助于克服当前学校集中培优的现象；二是有利于将家庭教育引向促进孩子综合发展的方向，有助于克服当前家长唯分数论的现象；三是有利于将中小学生的学习引向全面发展的方向，有助于克服当前学生刷题式学习的现象；四是有利于将社会人才培养和评价引向人的全面发展的方向，有助于克服当前社会单位用人“唯文凭化”的现象。

71.6%受访者关心综合素质评价如何做到科学客观

对于综合素质评价纳入中考成绩，受访者最关心哪些问题？调查显示，71.6%的受访者关心评价如何做到科学客观，64.0%的受访者关心实施过程如何常态化，避免走过场、搞突击，61.0%的受访者关心如何保证评价的公开、公平、公正。

赵刚坦言，他最关心的就是综合素质怎样才能实现科学的量化评价，“各地具体情况不同，如果其中存在水分，或者变得流于形式，就失去原本的意义了”。

江苏常州某中学初一班主任路文明说，他所在的学校已经在落实综合素质评价的工作了。在他看来，综合素质评价的分值衡量以及很多其他标准都需要进一步完善。“在落实过程中，对学校和师生如何考核，现在还是比较模糊的”。

四川自贡初中教师刘国胜（化名）所在的学校目前还没有开展综合素质评价工作，在他看来，确定评价标准最为迫切。另外，具体哪些方面应该纳入到综合素质的考核中，要谨慎衡量，避免滋生贪污腐败，或者出现所有人无论实际如何都是满分的情况。

“综合素质纳入中考评价从一开始就需要做好设计。”唐智松认为，第一，要针对初中毕业生的毕业水准，组织专家研制相应的评价标准，保证评价标准的科学性；第二，要建立由评价专家、班主任及任课老师、家长代表、社区及教育行政领导、纪委监察部门等共同组成的评价委员会，保证评价的权威性；第三，要发挥班主任在引导学生提高综合素质、积累综合素质材料、组织学生开展综合素质评价、协商化解评价中的矛盾等环节的作用，保证评价的有序性；第四，要引导学生了解综合素质评价、积极发展综合素质、理性对待综合素质评价结果，保证评价以学生为本。

唐智松还建议，综合素质评价标准设计一方面要考虑“通用性”，即真正反映被评价者关键能力、必备品格素质，使得综合素质评价标准适合于城乡各类学生；另一方面，在综合素质评价操作时注意城市、农村、城郊结合部等不同区域学生的生活环境和素质差异，可以在基本评价标准的基础上设计分别适用于城市、农村、城郊结合部等的具体标准。

参与本次调查的受访者中，生活在一线城市的占28.2%，二线城市的占46.9%，三、四线城市的占21.0%，城镇或县城的占3.5%，农村的占0.4%。00后占1.7%，90后占27.5%，80后占51.8%，70后占14.3%，60后占4.0%。

中国青年报·中青在线记者 杜园春 实习生 王一帆

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