原标题：北京积极构建人工智能与教育创新发展体系

本学年开始，北京市平谷区英语骨干教师任冬红除了课堂教学，又多了项“兼职”，通过“双师服务”在线辅导平台开设网上直播课堂，全北京市的初中生都可以走进她的课堂；

手机扫一扫，就可以读到教师的教案；遇到难题，可以通过弹幕向老师发问；学习过程中每一次表现都会变成数据被记录分析……这种被称为“雨课堂”的智慧课堂，已覆盖北京高校超过10万个班级；

北京联合大学特殊教育学院的课堂上，老师讲述的知识可以变成文字或语音，供听障或视障学生学习；

北京理工大学思政课上，VR眼镜带领学生重走长征路，踏上星火征程；

……

当“教育”遇上“人工智能”技术，无限可能，正在发生。

教育资源助推人工智能发展

作为全国高等教育资源最集中的城市之一，北京发展人工智能具有得天独厚的优势。

据统计，北京地区已有32所高校拥有与人工智能直接相关学科的博士、硕士学位授予权。相关专业在校研究生4.4万人，教师及科研人员1.2万人；有5所高校开设智能科学与技术本科专业。

今年，本市有4所高校获准开设全国首批人工智能本科专业；在北京高校推进“双一流”建设中，立项建设的99个高精尖学科中，有13个涉及人工智能领域；北京高校还设立了8个人工智能学院、研究院，在全国占比约18%。

丰富的教育资源正助推本市人工智能产业加速发展。

目前，北京拥有核心人工智能企业约400家，占全国人工智能企业总数近三成；北京人工智能人才约3万人，占全国人才总数的27.9%，人才数量居全国首位。

人工智能产业已成为本市新的经济增长点，其产业链基本完整，涵盖基础层、技术层和应用层，在人工智能芯片与系统研发、软硬件基础设施建设、计算机视觉等关键核心技术研究等方面处于国内外领先行列。

本市将继续加快科技创新培育人工智能产业，到2020年，初步建成适应新一代人工智能发展的人才培养体系和科技创新体系；到2025年，人工智能领域人才培养质量和科技创新能力显著提升；到2030年，北京人工智能科技创新和转化应用引领世界。

人工智能系统打造智慧课堂

北京丰富的教育资源为人工智能发展提供了土壤和动力；快速发展的人工智能技术又为“升级”首都教育，促进教育公平，提供了无限可能。

基于人工智能技术支持的互联网，使优质教育资源突破课堂、学校、区域的限制，完成跨时空的整合、配置和流转，让随时可学、随地可学、人人可学变为现实，惠及更多的学生。

自秋季学期开始，任冬红除了在课堂教英语，还要登录“双师服务”在线辅导平台，开设直播课堂，指导各区初中生学习英语。该平台由市教委和北京师范大学未来教育高精尖创新中心建设，已汇聚了上万名学科骨干教师，来自通州、房山等六个郊区的5.7万名初中生可免费获得名师指导。

首都师范大学的师范生、教师团队通过“双优云桥工程”，精准对接偏远地区的中小学师生，提供优质教育服务。自2015年以来，该项目已服务全国25个省份、343所偏远农村学校，惠及师生达1.8万人次。

北京师范大学打造的“智慧学伴”，通过采集学生学习全过程数据，形成个性化数据框架，为每个学生制定精准化学习方案。借助虚拟现实技术，北京理工大学思政课堂推出“VR重走长征路”项目，学生戴上VR眼镜，身临其境地感受红军长征的英雄壮举……

此外，人工智能教育还走进了中小学的课堂。

例如，东城区已和北京建筑大学、北京邮电大学等多所高校专家及相关单位合作，编写出小学版人工智能课程学习用书，并在该区6所小学的40多个班级，面向约1700多名学生开设人工智能课程；十一学校面向全体学生开设人工智能通识教育和高端课程；北京市第十八中学教育集团研发出人工智能机器人编程教材《编程技术中小学版》及教具。

融合共生赋能未来

一位知名教育学家曾经说：“今天的教育和老师不生活在未来，未来的学生就会生活在过去。”

未来已来。北京将积极应对人工智能时代的教育变革与挑战，大力推动教育支撑人工智能发展，着力构建以人为本、人机协同、统筹发展、合乎伦理的人工智能与教育融合发展体系，把北京建设成为具有全球影响力的人工智能创新中心，使北京成为人工智能教育应用、人才培育、科技创新、国际人才和健康发展高地。

据介绍，本市将推动基础教育阶段人工智能普及教育，实施青少年人工智能素养提升工程，推动人工智能学习纳入综合社会实践活动和开放性科学实践活动；利用人工智能技术提升基础教育质量，突破优质均衡发展瓶颈，缩小中心城区与远郊区以及校际间差距。推动学历教育与技能培训并重的人工智能职业教育，鼓励职业院校建设或校企共建北京人工智能产业创新创业实践基地，并加快打造“双师型”人工智能教师队伍。支持高校设置人工智能学科方向，加大投入人工智能领域学科，推动专业交叉融合，形成“人工智能%2BX”人才培养模式；持续推进人工智能方向复合型人才培养。优化高校人工智能领域科技创新体系，并推动人工智能在教育领域的应用示范。

市教委主任刘宇辉表示，“我们将积极应对人工智能时代的教育变革，统筹谋划人工智能创新发展，理性推进人工智能与教育融合共生，让人工智能与教育相互赋能，并共同赋能未来。”（记者 任敏）

(责编：郝孟佳、熊旭)