北京市第十三中学分校：走上天坛 走进故宫 走入古都历史

为了帮助学生开阔视野，增长见识，陶冶情操，积极参加社会实践活动，引导学生了解自己的家乡——北京，感受古都北京深厚的历史文化魅力，北京市第十三中学分校于4月16日组织初一、初二年级全体同学分别参观天坛和故宫博物院。

学校邀请中国圆明园学会学术专业委员会委员、北京史地民俗学会理事刘阳为初一年级进行“故宫建筑”主题讲座，邀请北京四中特级教师李明赞为初一全体同学进行“老北京城中轴线文化拾珍”主题讲座，帮助学生有详略、有目的地进行参观，在实践之中收获成长。

初一年级同学走进天坛，徜徉于圜丘、回音壁、丹陛桥和祈年殿之间，在天坛严谨的建筑布局和奇妙瑰丽的建筑设计之中，感受中国特有的传统祭坛文化。

参观故宫博物院的初二年级同学则来到庄严宏伟的宫殿建筑和玲珑别致的花园间漫步。同学们边走边看，边看边分享感受浓厚的历史气息、深厚的文化底蕴。

在故宫太和门下、天坛祈年殿前，两个年级的同学同唱一首《歌唱祖国》，用歌声向祖国七十华诞献礼。歌声嘹亮、气势恢宏，虽然没有伴奏，却更加真情动人。

故宫与天坛系列参观实践活动，已经是十三中培育和践行社会主义核心价值观、弘扬优秀传统文化，引领学生树立文化自信的常态化活动。活动帮助学生学习知识，开拓视野，在进一步加深对北京历史文化了解的同时，培养学生增强了民族自豪感、对家乡的热爱之情，继承和发扬中华民族的优秀传统文化和民族精神，引导学生逐步树立大国文化自信，为成为德智体美全面发展的社会主义建设者和接班人打下基础。

来源：北京市第十三中学分校

(责编：褚昕岚(实习生)、熊旭)