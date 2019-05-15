北京市第十三中学分校：铭记历史 砥砺前行

为了对学生进行爱国主义教育，增强学生的历史使命感和爱国情怀，根据北京市学生四个一活动要求，北京市第十三中学分校于3月19日组织初一年级全体学生参观中国人民抗日战争纪念馆。

清晨，全体同学在抗战广场上整齐列队，在党旗和团旗之下，庄严举行北京市第十三中学分校“铭记历史?砥砺前行”主题大队会。同学们以一首昂扬进取的朗诵《少年中国说》，字字句句满怀对少年中国明天的憧憬；在音乐马老师指导下，精心排演的《松花江上》，悲凉婉转，唱出了对国破家亡的悲痛，对侵略者的控诉和对和平的强烈渴望；而慷慨豪迈的《黄河颂》，则朗诵出了雄奇壮丽的山河、英勇无畏的战士，表达了少年心中中华民族顽强不屈的意志。在大队仪式的最后，全体同学面向飘扬的少先队队旗，庄严宣誓；目视五星红旗冉冉升起，铿锵有力的宣誓声，嘹亮昂扬的国歌声直入云霄，久久回荡在广场上空。

在仪式之后，全体同学在抗战馆老师的带领下，有序进入中国抗日战争纪念馆，以“林海雪原，抗日联军”、“日本投降，正义必胜”等为学习主题，参观纪念馆陈设展览。同学们安静听讲，记下一件件可歌可泣的英雄事迹，一段段充满悲痛的历史。学习到中国共产党始终以民族大义为重，成为抗战的中流砥柱，领导中国人民抗日战争最终获得胜利，东方主战场贡献彪炳史册，更是激起了同学们心中强烈的民族自信与自豪之情。另一组同学则在老师的带领下，学习了国歌和抗战歌曲《长城谣》的创作背景、过程等知识，并在老师的钢琴伴奏下，现场学唱这首歌曲，用这首歌曲来缅怀，来铭记、来传递这份爱国情感，传递振兴中华的决心。

走出抗日战争纪念馆，同学们又来到卢沟桥上。各班按“卢沟历史”、“卢沟晓月” 、“桥文化”、“小品建筑”等主题分为小组，一边看着两侧栏杆的石狮子，惊叹于先人的雕工精巧,独具匠心，一边又感慨于这些石狮曾经经历过当年战火的洗礼，曾目睹了革命先辈用自己的血肉之躯捍卫民族尊严。一狮一石，一碑一路，无不令同学们深深意识到今天幸福生活的不易。

民族的未来，中华的伟业，重任在每一位青少年。同学们以此次抗战馆之行为新的起点，传承和弘扬伟大的抗战精神，时刻准备着，在振兴中华的道路上不断前进。

来源：北京市第十三中学分校

(责编：褚昕岚(实习生)、熊旭)