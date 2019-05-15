羊耳峪小学：迎世界读书日 庆祖国70华诞

4月23日，在第24个世界读书日到来之际，羊耳峪小学举行了“迎世界读书日 庆祖国70华诞”主题活动，旨在激发和培养学生的爱国主义热情和民族自豪感，让学生在阅读实践中培养爱国情、在阅读感悟中坚定成才志。

学生们积极准备参赛作品，精心配图、配乐，深情演绎。在活动中，他们个个精神饱满、情绪激昂，带着对祖国的无比热爱，用美妙的语言述说心声，用隽永的词语表达真情，用豪迈的激情表达思想，歌颂了我们伟大的祖国在中国共产党的领导下走过的光辉历程，歌颂了中国人民用勤劳和智慧创造的震惊世界的奇迹，歌颂了五千年文化积淀下来的国学经典，整个朗诵比赛掌声不断。他们把最动听的声音献给伟大的祖国，把最美好的祝福通过声声诵读传递。

本次活动对每位学生都是一次心灵的陶冶，一次美好感情的洗礼，充分展示了学校师生崭新的精神风貌，坚定了学生们热爱祖国、努力学习的信念，营造了浓厚的书香校园氛围，激发学生的读书和诵读热情。

近年来，羊耳峪小学一直努力营造浓厚的“好读书、读好书”的书香校园氛围，达到“以文化育人”的目的。每年举办小桔灯阅读考级、读书节等活动，动员全校师生积极参与到活动中来，营造了浓厚的学习、读书氛围，得到了广大家长和学生的认可，让“书香溢满校园”是羊耳峪小学打造校园文化的方向。

来源：羊耳峪小学

(责编：褚昕岚(实习生)、熊旭)