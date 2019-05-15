原标题：科德学院打造艺术馆集群 校园变身大兴空港“798”

北京大兴国际机场已于昨日正式试飞，它是全球最大空港。届时，具有浓郁艺术氛围的首都师范大学科德学院将是距离新机场最近的高校。目前，科德学院正努力在校内建设艺术馆集群，使学校变身成为大兴空港“798”。

5月14日上午，中国智慧工程研究会书画院揭牌仪式暨首师大科德学院艺术作品展开幕式在科德学院隆重举行。文化部原部长蔡武，原中央直属机关常务副书记武连元，原北京市政协主席陈广文，前驻法国大使、外交学院院长赵进军，中国政府非洲事务特别代表许镜湖，原军事博物馆馆长董长军，前驻毛里求斯大使高玉琛，前驻加蓬大使、喀麦隆大使薛金维，前驻刚果大使、黎巴嫩大使吴泽献、原外交部副局长、中央国家机关书法家协会副主席李少青，大兴区榆垡镇党委书记刘志刚，中国国家健康战略指导委员会主席童浩，中国紫光阁艺术家协会主席颜之江，中国美术家协会理事、中国书法家协会理事容铁，联合国代表大会代表、中国党建画院院长张文祥，中国美术家协会会员、中国花鸟画研修院院长、中国林业美术家协会理事长、国宾礼艺术家徐湛，农工党中央书画院常务副院长韩卫国，大家艺术馆馆长张明，北京南海画院院长、北京美协理事、中国水墨研究院院长戴振宇，温哥华美术馆董事、加拿大华人百人会创始人、她乡杂志社社长高爱红，中国智慧工程研究会副会长、书画院院长李保静，北方国际大学联盟领导杨炜长、李俊生、杨炜苗，科德学院领导李宝山、王万良、胡洁及众多书画名家、联盟师生代表近200人参加了本次活动。仪式由新华社半月谈杂志社总经理王京忠先生主持。

“科德学院是一所与众不同的艺术院校，自建校伊始就坚持走‘精品化、艺术化、国际化’的办学之路，学校十分重视校园建设与专业人才培养相结合。为此，学校引进了以传媒艺术馆为首的众多艺术馆的加入，要用最快的速度，在科德学院打造艺术馆集群，使校园变身成大兴空港‘798’。”

科德学院党委书记胡洁向前来参加揭牌仪式的书画名家和领导嘉宾表示了衷心感谢。她在致辞中表示，书画院在科德学院落成，丰富了校园的文化氛围，使校园艺术气息更加浓厚，为师生们树立文化自信，增强产教融合提供了支持。她希望书画院尽快融入艺术馆集群，为科德师生艺术修养的提升起到潜移默化的作用，使师生们通过书画的形式读懂历史、珍惜现在、展望未来。

蔡武、武连元、杨炜长、李保静共同为书画院揭牌。

仪式上，赵进军、颜之江、李少青、容铁、张明、徐湛6位书画大家受聘成为书画院名誉院长，蔡武为他们颁发了聘书。

高玉琛、吴泽献、薛金维、张文祥、戴振宇、王京忠6位书画大家受聘成为书画院高级顾问，赵进军为他们颁发了聘书。

随后，李少青宣读了中国智慧工程研究会会长魏滨发来的贺词。魏老在贺词中对科德学院在书画院落成过程中所给予的大力支持和帮助表示了感谢。他由衷地希望书画院办成一个联系、凝聚和团结书画界人士的平台，为继承祖国优秀传统文化、传承和弘扬中华书画艺术做出贡献。

揭牌仪式恰逢首师大科德学院艺术作品展开幕，蔡武、武连元、陈广文、赵进军、许镜湖、刘志刚、高爱红、李俊生、杨炜苗、王万良共同为艺术作品展开幕式剪彩。

赵进军、许镜湖、高玉琛、吴泽献、薛金维5位外交官受聘成为首都师范大学科德学院国际导师，李宝山向他们颁发了聘书。颜之江、李少青、容铁、张明、徐湛、韩卫国、王京忠7位书画大家受聘成为科德学院客座教授，王万良为他们颁发了证书。高爱红受聘为科德学院国际女子书院社会导师，科德学院副校长周瑛为她颁发了证书。

当天，科德学院宣布将正式收藏由中国智慧工程研究会书画院赠予的163幅书画作品，李宝山向书画院颁发了书画作品收藏证书。

颜之江老先生带着对书画院美好的祝福，挥毫泼墨，题写了伟大领袖毛主席的名作《沁园春?雪》，致敬书画艺术和书画工作者。颜老挥手而成的书法作品，用笔苍劲挺健、顿挫分明，让在场师生欣赏过后，对其中蕴含的思想和意境为之叹服，难掩兴奋之情。

张文祥将举世瞩目的庆祝建国70周年大型国画千米长卷《华夏脊梁——大美秦岭》带到了科德学院，现场增墨添彩，向祖国母亲70华诞献礼，祝福祖国繁荣昌盛。

赵进军在讲话中谈到，科德学子能够在艺术馆集群中学习、生活、研究、实践是非常让人羡慕的。他希望科德学子能够珍惜学校为大家搭建的良好平台与环境，沉下心思做学问，脚踏实地做艺术，开阔国际视野，做集中西方艺术文化之大成的人才。

开幕式后，各位领导来宾参观了书画院作品首展，并现场挥毫泼墨，以书画会友，气氛融洽，场面热烈。在咖啡厅，新受聘的5位国际导师与参与“本硕直通”项目的同学们一起在缕缕咖啡醇香中，畅谈中西方艺术与跨文化交流。

嘉宾们还参观了科德学院艺术作品展。由科德学子创作的近百件艺术作品涵盖了美术学、设计学、艺术设计等多个方向，作品设计极具多样性和时代创新性，给大家留下了深刻的印象。

随后，嘉宾们参观了实训楼的无人机展厅、演播室等教育教学环境。科德学院作为我国首家开设无人机航拍专业的高等院校，受到了领导嘉宾们的高度肯定和赞许。

今年是科德学院成立的15周年，学校始终秉承着“科学致用 德业立身”的校训，坚持走“艺术化、精品化、国际化”的特色之路，逐步在校内建设艺术馆集群，营造以美育人、以美化人、以美培元的美育氛围，努力做好新时代学校美育工作。

书画院的落成是继建成传媒艺术馆后科德学院的又一次成功开拓，极大地推进了学校艺术馆集群的建设。据悉，学校将全面展开与文化单位、社会力量、专业机构的联合，在校园内逐步建立姓氏艺术馆、声音艺术馆、爱情艺术馆、纸媒艺术馆等各式各样的艺术馆，努力把学校打造成艺术馆集群，使学校变身成为大兴空港“798”。同时学校结合专业的设定和人才培养方案的制定，唱响立德树人的主旋律，加强理论与实践相结合，让学生深入校内艺术馆，近距离开展艺术文化研究与实践，深层次地感悟中西方艺术之美，在浓郁的艺术氛围和历史文化中汲取营养和能量，不断增强文化自信，为自由追求理想、热爱艺术文化的莘莘学子铺就一条成功之路。

(责编：冯粒、袁勃)