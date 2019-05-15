原标题：环球时报：中国早不是100多年前挑选幼童赴美留学的时候了

国内一些自媒体近日再次关注美国麻省理工学院今年EA轮次录取的707位新生中，没有一名来自中国内地的高中生。另外斯坦福大学去年底公布的面试计划针对了50多个国家和地区，但将中国内地排除在外。尽管上述录取和面试都只涉及这两所大学录取新生的部分渠道，但对中国内地学生“零录取”的说法在互联网上不胫而走。

上述情况在多大程度上受到美国限制中国留学生赴美政策的影响，不太好说，但这种联系显然是存在的。美国名校减少对中国内地学生的录取，无疑受了美国国家政策取向的影响，中国学生去美国名校热门的理工科就读尤其会变得困难。

这对想赴美留学的中国学生来说应该是不小的个人遗憾，对国家来说，负面影响多少也会有。自改革开放以来，中国政府和社会一直对学生出国留学、当然包括赴美留学持积极态度，相信今天没有中国哪个部门或者群体愿意看到出现这样的局面。

我们需要冷静面对中美关系变局对赴美留学产生的上述影响，要看到，首先这是中方很难加以改变的，这是美方出于对华错误认识而采取的一项“战略性调整”，中方交涉能够产生的作用有限。另外无论学生个人还是国家，都应以积极的姿态应对这一变化，尽可能减少这种变故所产生的消极影响。

很多中国青年学生愿意选择去美国留学，这很正常。除了美国有世界最多的优秀大学之外，在美学习还容易接触到各种最新的事物。不过这是从大概率角度得出的分析，从每个人具体人生设计的角度看时，每一条留学之路都有它们各自的长处和机会，人生不是只有去美国名校留学这一条与成功之间的通道。

所以优秀的内地学子要对去美国名校遇到困难这件事释怀，及时重新做求学规划，相信“条条大路通罗马”这个流传了千百年的道理。

对国家来说，回旋余地就更大了。中国早已不是100多年前挑选幼童去美国留学的那个时候了，也不是改革开放初期中外教育水平差距极为悬殊的时候了。这些年大批中国学生赴美学习，逐渐从对国家充分有利变成了利弊参半的局面。

利大家都知道，说到弊端也真有不少。比如中国名校理工科的尖子生大量被美国名校招走，而且他们学成后回国工作的比例不算高，客观造成了中国人才的流失和教育投入的部分损失。

中国目前在美国有几十万留学生，他们绝大部分都是自费赴美留学，美国对中国留学生态度改变会增加他们顺利在美完成学业的风险，因而总体上会削弱中国学生赴美留学的热情。长期来看，这是社会教育资金在中美大学之间分布的一次调整，对中国大学有利，对美国大学则是不利的。

中国大学应当抓住机会，增加招生，把一部分不必要的外流留学资金吸引回来。虽然说大学的兴衰与大师的多少有很大关系，但是资金是否雄厚是大学各项事业开展、包括吸引优秀教师的基础。

每个人都有选择权，抛开这个问题不说，如今中国内地这么大的赴美留学量，肯定有一部分对国家来说是浪费的。美国一些大学以次充好，里面中国留学生扎堆，并不利于学生的成长，这已经不是什么秘密。

美国挡中国留学生，肯定会产生对美国高教发展的负面影响，而且总体上对中国还是对美国的负面影响大，还真的很难说。我们认为，中国社会完全没有必要为此而过于担心，更不必焦虑。

我们不妨顺其自然，只要中国学生的质量好，他们的家庭又有供他们深造的资金，总体上说这些学生就不愁找不到学习的地方，而且他们总体上也会是“买方市场”，而不是大学的“卖方市场”。

美国的大学还真不应该太傲慢了。离开了中国这个蓬勃发展的大市场，离开了中国留学生，那些大学都将有一分缺憾。

原标题：《社评：赴美留学是挺好的求学路，但非唯一》

(责编：郝孟佳、熊旭)