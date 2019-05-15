浙江“中本一体试点”是最先录取的 千万不要拿来当保底志愿

昨天下午，杭州市教育局中考招生咨询热线开通了。与往年一样，咨询现场有5门专线电话，由杭州市教育局和杭州市教育考试院相关人员接听。从14:30热线开通以来，咨询电话就一直没断过。

与往年相比，今年来咨询“中本一体试点”的家长尤其多。

39所中职学校试点招生

计划招生1530人

从去年起，浙江开始实行“中职与应用型本科一体化培养试点招生”，即“3+4”模式，3年职高和4年本科。不少家长听过“中本一体试点”这个新说法，但具体却不太了解。

对于“中本一体试点”在中考时的录取方式，市教育局给出了详细的答复：“中本一体试点”中职入学及升本科入学均实行统一考试、统一录取，根据当地中考成绩、所填志愿从高分到低分，按计划择优录取。录取分数原则上不低于各设区市教育部门组织的中考总分的75%，具体录取分数线由设区市教育局确定。家长可以适当参考去年试点两所学校的分数线——杭州市中策职校（491分）和杭州市人民职业学校（505分）。

有许多家长打电话咨询——孩子的成绩可以冲刺重高，可不可以拿“中本一体试点”志愿来保底？

市教育局特别提醒家长，“中本一体化试点招生”是中考后最早完成录取的，千万不要拿来当保底志愿。考生一旦被录取，其他高中段学校不得再录取；未被录取考生则纳入后续批次录取。所以一旦被“中本一体试点”录取，无论分数多高，也不能进入下一批次。

三年后升入本科高校的学生，必须参加中职升学“文化素质+职业技能”全省统一考试，上线方可录取。不过，这些学生不需要参加高考，达到合格即通过考试，相对普通高考来说会比较简单。如果全省统一考试不合格，本科学校将不予录取，但会颁发中职毕业文凭。升入高校四年毕业后，学校发放的是普通高校毕业证书。

接受电话咨询的负责人还提醒家长们，考虑“中本一体试点”的学校时，一定要注意今后三年职高是在哪里就读。因为今年全省扩大“中本一体试点”规模，省内共有39所中职学校试点招生，计划招生1530人，其中面向杭州市招生212人。除了杭州市中策职校、人民职校、电子职校、旅游职校、临平职高、浙江艺术学校这6所学校，其余33所都位于省内其他市，所以在选择“中本一体试点”学校时，也要考虑学校的地理位置是否能接受。

模考分数没什么参考意义

年级排名更重要

除了“中本一体试点”这一热门话题，其他还有不少志愿填报的典型问题，都属于中考招生咨询的“常客”。对此，市教育局负责人对家长的建议是，填报志愿还是要慎重，不想去的学校，尽量不要填。

有家长问：“平行志愿怎么填合适？能不能把保底学校放在第一位，冲刺学校放在第二位？”

相关负责人表示，首先，平行志愿的填报顺序要有梯度，比如第一批的第一志愿可以冲一冲，填自己理想的学校；第二、第三志愿应是比较稳的，符合考生正常发挥的水平；第四、第五志愿应保底，万一发挥不理想，还有录取的可能。

其次，填志愿时，要把距离问题也考虑进来。如果预备报考离家较远的高中，最好事先了解各高中学校的寄宿情况，有的学校是全寄宿，有的学校是部分寄宿，也可以直接向学校咨询，自己的情况是否满足住校条件。

另外，第一批可以填5所学校，第二批可以填6所学校（专业），一般最好填满，但肯定不会去的学校，志愿就不要填报。因为普通高中深化课改后，学生必须进行选课，为保证普高开学后正常的选课教学，高中录取结束后，大致在8月初，就会注册学籍号，如果已经被学校录取了，而你又不想去读，那就需要转学，程序比较复杂。

还有家长咨询，孩子平时区里模考能考到某某分数，他能不能去某某学校？

对此，市教育局回复，模考分数其实是没有参考意义的，因为区内模考与中考不一样，真正能参考的是模考的年级排名。家长可以向老师了解孩子能排第几，然后按这两年学校在中考时的录取情况，进行类比。（沈蒙和）

(责编：闻佳琪(实习生)、熊旭)