原标题：江西出台新规：非教学需要，高校学生不得带移动智能终端上课

江西省教育厅近日印发《进一步加强高等学校本科教学管理的八项要求》的通知（以下简称《八项要求》），禁止学生在课堂使用移动智能终端设备做与学习无关的事。要加强教授全员授课，并将为本科生讲授理论课作为晋升教授职称的必备条件。

针对江西高校本科教学中存在的教师和学生精力投入不到位、教学管理服务不到位、支持本科教学有关政策不到位等问题，《八项要求》提出，要加强整顿本科教学秩序；全面梳理课程教学内容；淘汰“水课”，打造“金课”；合理提升学业挑战度和课程难度，提高教学质量。

同时，严格管理移动智能终端的使用。结合实际，根据课堂类型，分类制定课堂使用智能手机、平板电脑等移动智能终端管理细则。明确非教学需要，学生不得将手机、平板电脑等移动智能终端带入课堂，禁止学生在课堂使用移动智能终端设备做与学习无关的事，使其养成良好课堂习惯。

为突出学生学习过程考核，江西将强化平时作业、课堂表现、单元测验、项目操作、课堂实训等教学环节，提高过程考核成绩在课程考核总成绩中的比重，并严格考试纪律，严把论文关、毕业出口关，取消“清考”制度。

对于高校教师队伍，《八项要求》中也作出规定。首先是强调教授全员授课，制定教授给本科生上课的管理规定，将为本科生讲授理论课作为晋升教授职称的必备条件，落实教授为本科生授课情况发布制度，推动教授全员给本科生上课。

其次，建立健全青年教师上讲台准入制度，开展课堂教学内容、方式方法改革。大力推动线下翻转、线上线下相结合教学，引导教师将更多精力投入教学，提升教学能力。

未来，江西还将重点执行师德师风一票否决制，把本科教学业绩作为教师专业技术职务评聘、绩效考核的硬指标。并要求加强课堂教学督查，构建教师自我评教、学生评教、同行评教、督导评教“四位一体”多元教学评价体系。高校主要负责同志需带头深入教学一线听课巡课，省领导或省直单位主要负责同志在高校调研时，高校应将随堂听课和师生访谈等列入调研安排。（中国青年报·中青在线见习记者 陈卓琼）

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