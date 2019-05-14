中国音乐学院：“硕果绽放”研究生党支部联合主题党日活动

“硕果绽放——研究生党支部联合主题党日活动暨研究生思想政治教育特色实践”于2019年4月19日下午在中国音乐学院综合楼208学术厅成功举办。

本次党日活动紧紧围绕高校“立德树人”的根本任务而特别设计，作为中国音乐学院研究生庆祝新中国成立70周年“我和我的祖国”主题教育系列活动的精彩开篇，研工部积极引导广大研究生与祖国发展和时代进步同心同台同音，全面塑造国音学子坚定文化自信、振奋民族精神的责任担当，积极营造健康喜庆热烈的校园文化氛围。

在激昂热烈的鼓乐合奏声中，党委研究生工作部部长、机关党总支书记胡涌宣布：“硕果绽放——研究生党支部联合主题党日活动暨研究生思想政治教育特色实践”正式开始。此次主题党日活动与思政课有机结合，包括“学起来、唱起来、讲起来、做起来”四个环节，分别由6个研究生党支部选派的同学担任宣讲人，集中正面展示各系学生党员的特色与风采。

首先是“学起来”环节，由音乐学系研究生党支部唐宁、田壮进行宣讲，采用了宣讲人与建国初老党员、著名音乐学家董维松教授隔空对话的方式进行。董维松教授为大家讲述了他对于“学起来”的理解，以自己的成长经历和对祖国发展辉煌历史的见证，语重心长地教导并勉励青年人要脚踏实地，做到学有所得、学以致用。

“唱起来”环节由声乐歌剧系研究生党支部、国乐系研究生党支部分别进行宣讲。声乐歌剧系的邹家辰、刘雨菲，以艺术家知名校友为线索，回顾歌声飘过的70年，体味浓浓的家国情怀和汲取奋进的力量。国乐系研究生党支部的张丹雯在宣讲中将国家与国乐紧密相联、深情相融，讲述了几代“国乐人”对中国民乐的探索、传承和发展作出的卓越贡献。

第三个环节为“讲起来”，由音乐师范教育中心的谭辕担任宣讲人。他以“德行”为主题，通过讲述一个个发生在身边的研究生尤其是研究生党员故事，积极践行“教师”二字的深刻内涵。并鼓励同学们始终以“四有好老师”的标准锤炼自身，努力做德艺双馨、知行合一的有心人，让”坚守”沉淀为精神的沃土，让“德行”的种子在经过的土地生根、发芽。

“做起来”环节包含艺术管理系、作曲系两个研究生党支部的宣讲。艺术管理系的周姝岑以艺管系学生的艺术实践为线索，讲述了作为艺管人台下幕后的耕耘与付出，表达了重艺术精管理的崇高责任与时代担当。作曲系研究生党支部以时间为线索，以共产党员的先锋模范作用为主旋律，由李韵进行宣讲：“昨天新中国砥砺前行，作曲系凯歌嘹亮；今天新时代砥砺奋进，作曲系蓬勃唱响；明天新未来砥砺向上，作曲系续写篇章。”

党日活动最后，中国音乐学院党委书记张雅君讲话，她充分肯定了此次活动为全校“我和我的祖国”主题教育活动开了一个好头，强调无论是“学起来”、“唱起来”还是“讲起来”，它们的落脚点都是“做起来”，国音学子要以“我和我的祖国”系列活动为契机，以“艺术人才要坚持与时代同步伐、以人民为中心、以精品奉献人民、用明德引领风尚的讲话精神”为指导，积极主动“做起来”，成为真正无愧于人民的艺术人才。

“硕果绽放——研究生党支部联合主题党日活动暨研究生思想政治教育特色实践”在大合唱《我和我的祖国》中画上圆满的句号。本次活动进一步推动了研究生思政教育新模式的探索。同时，它也是一种宣誓，是对爱国之情的一种凝聚与表达。

本次活动由中国音乐学院党委研究生工作部主办，各教学系部研究生党支部联组承办。中国音乐学院党委书记张雅君、党委副书记吴武，以及与研究生党支部共建的机关党总支所属部分党支部、思政部等负责人出席了此次活动。

来源：中国音乐学院

(责编：褚昕岚(实习生)、熊旭)