西城区棉花胡同幼儿园：“我的祖国是花园”爱国主义教育活动

今年是中华人民共和国成立70周年，西城区棉花胡同幼儿园开展了以“我的祖国是花园”为主题的爱国主义教育系列活动。通过开展丰富多彩的活动，让幼儿了解历史，感悟文化，亲身感受和体验祖国的美丽、富饶、强大，萌发作为一名中国人的自豪感。

学起来：《我是中国娃》开学典礼

为了激发幼儿的爱国情感，幼儿园各园址，各个班级开展以“我是中国娃”为主题的开学活动，认识了中国人的特点，了解了中国的美食、风俗和文化，认识了中国的国旗和国徽，重温了升国旗的要求，为我们是中国人而自豪。幼儿园全园开展了“我是中国娃”的开学典礼活动，小朋友们和老师都带来了以爱国为主题的精彩节目，观看了《厉害了，我的国》纪录片，了解了祖国的伟大成就。小朋友们被国家的伟大成就所震撼，为自己是一名中国娃而自豪。

做起来：《厉害了，我的国》科技成果展

小朋友们在开学典礼上了解了祖国的伟大成就，激发了他们探索的欲望。他们与家长一起收集各种资料，认识了更生动、更具体、更真实的科技成果。比如非常宏伟的港珠澳大桥是连接香港、珠海、澳门的超大型跨海大桥，全长55公里，是最长的跨海大桥。“天空二号”实验站是中国第一个真正意义上的空间实验站等等。孩子们在拼插区和美工区制作了这些科技成果作品，然后在楼道中进行展示，有磁悬浮列车、高铁、智能机器人、中国航母等等，最后孩子们制作出了天宫系列、神州系列、火箭系列等飞行器。

跳起来：童心向党，爱我中华

为了让爱国主义教育渗透幼儿的一日生活，全园址、各年级组结合幼儿的年龄特点、兴趣与需要选择了与爱国相关的操舞。比如主园大班组的《童心向党、爱在中国》、主园中班组的《乖乖爱国娃》、主园小班的《我是小兵》、七条分园的《卖水》和《京剧》、育德分园的《舞龙舞狮》、松树街分园的《中国娃》等。孩子们用舞蹈动作和灿烂的笑容表达了对党和国家的热爱和自豪。

玩起来：传统民间游戏玩起来

4月25日棉花胡同幼儿园迎来了春季运动会。在运动会上，大班的小朋友们展示了平时常玩的民间传统体育游戏，他们玩起了抖空竹、跳长绳、跳竹竿、跳皮筋等等。这些游戏都是孩子们户外活动时最喜欢的游戏，他们感受着游戏的快乐。小朋友们在民间体育游戏中感受传统文化的魅力，继承了祖国传统优良的文化。

讲起来：“我是故事大王”红色故事会

4月是幼儿园的读书月，通过开展家园共读、同伴共读、师幼共读等不同的形式阅读活动，激励幼儿、教师与家长一起阅读红色故事书。幼儿园在班级中开展了故事大王初赛活动，班级通过自主投票的方式选出讲故事最精彩的小朋友，然后参与全园的红色故事会。幼儿园还邀请家长参与到红色故事会活动中，通过亲子同讲共演，让幼儿更加深刻的理解了英雄的伟大事迹。

小朋友们讲述了很多生动感人的英雄故事，比如《英雄王二小》、《董存瑞》、《小兵张嘎》、《我不要打麻药》和《鸡毛信》等。这些故事让孩子们再一次重温那个红色的年代，再一次想起这些英雄。这些英雄人物的勇敢、爱国、奉献、坚强等精神，激励着孩子们做一个有责任、有担当的中国娃。

唱起来：童心向党，唱响红歌

幼儿园开展《童心向党 爱在棉幼》的红歌会活动，选择不同的红色歌曲，开展唱游活动。在唱游环节、音乐集体活动等环节中，幼儿园开展了唱红色歌曲的活动。孩子们用自己的歌声传达对祖国的热爱，唱出对祖国最真挚的情感、唱出新时代儿童的爱国之情。

棉幼爱国主义教育系列活动的开展，加深了幼儿对祖国文化的认识，了解了祖国的悠久历史，认识到作为一名中国娃娃是多么的光荣、自豪，培养了幼儿民族自豪感，同时也激发了孩子们的爱国情怀。

来源：西城区棉花胡同幼儿园

(责编：褚昕岚(实习生)、熊旭)